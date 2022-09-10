https://sputnikarabic.ae/20220910/كيس-شاي-استخدمته-الملكة-إليزابيث-الثانية-يباع-بـ-12-ألف-دولار-1067549712.html
كيس شاي استخدمته الملكة إليزابيث الثانية يباع بـ 12 ألف دولار
كيس شاي استخدمته الملكة إليزابيث الثانية يباع بـ 12 ألف دولار
عرض أحد المستخدمين على موقع Ebay كيس شاي مستعملا، من المفترض أن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية قد استخدمته، حيث تم تهريب كيس الشاي من قلعة وندسور في... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T11:44+0000
2022-09-10T11:44+0000
2022-09-10T11:48+0000
مجتمع
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ونقل موقع تلفزيون "نيو دلهي" أن المستخدم طلب مبلغ 12 ألف دولار عبر منصة التجارة الإلكترونية، مقابل بيع كيس الشاي المستعمل من قبل الملكة الراحلة.وكتب البائع في الوصف: "هذا هو كيس الشاي الذي ربما شاهدته على شبكة CNN في أواخر عام 1998، وقد استخدمته الملكة إليزابيث الثانية، وتم تهريبه من قلعة وندسور".يشار إلى أنه ليس فقط كيس الشاي الذي تم عرضه للبيع، فقد كانت هناك قوائم أخرى مثيرة للاهتمام متاحة على موقع Ebay. حيث قام أحد البائعين بعرض تمثال شمع بالحجم الطبيعي للملكة مقابل 15900 دولار، ويدّعي البائع في الوصف أن التمثال له شعر بشري حقيقي، ومقل عيون وأسنان من الراتنغ.كما أن هناك الكثير من المعروضات الأخرى التي يرتفع الطلب عليها، بما في ذلك دمية باربي الملكية، المعروضة للبيع حاليا مقابل 1299.99 دولار أمريكي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
كيس شاي استخدمته الملكة إليزابيث الثانية يباع بـ 12 ألف دولار
11:44 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
عرض أحد المستخدمين على موقع Ebay كيس شاي مستعملا، من المفترض أن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية قد استخدمته، حيث تم تهريب كيس الشاي من قلعة وندسور في عام 1998.
ونقل موقع
تلفزيون "نيو دلهي" أن المستخدم طلب مبلغ 12 ألف دولار عبر منصة التجارة الإلكترونية، مقابل بيع كيس الشاي المستعمل من قبل الملكة الراحلة.
وكتب البائع في الوصف: "هذا هو كيس الشاي الذي ربما شاهدته على شبكة CNN في أواخر عام 1998، وقد استخدمته الملكة إليزابيث الثانية، وتم تهريبه من قلعة وندسور".
يشار إلى أنه ليس فقط كيس الشاي الذي تم عرضه للبيع، فقد كانت هناك قوائم أخرى مثيرة للاهتمام متاحة على موقع Ebay. حيث قام أحد البائعين بعرض تمثال شمع بالحجم الطبيعي للملكة مقابل 15900 دولار، ويدّعي البائع في الوصف أن التمثال له شعر بشري حقيقي، ومقل عيون وأسنان من الراتنغ.
كما أن هناك الكثير من المعروضات الأخرى التي يرتفع الطلب عليها، بما في ذلك دمية باربي الملكية، المعروضة للبيع حاليا مقابل 1299.99 دولار أمريكي.