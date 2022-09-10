https://sputnikarabic.ae/20220910/ما-مصير-المصالحة-الفلسطينية-في-ظل-جولة-جديدة-من-المباحثات-بين-حركتي-فتح-وحماس-1067552912.html

ما مصير المصالحة الفلسطينية في ظل جولة جديدة من المباحثات بين حركتي فتح وحماس

ما مصير المصالحة الفلسطينية في ظل جولة جديدة من المباحثات بين حركتي فتح وحماس

كشفت مصادر مطلعة عن خطوة جديدة في محاولة رأب الصدع بين حركتي فتح وحماس، بعد فشل كل جولات الحوار السابقة في تذليل العقبات القائمة، والبدء الفعلي في إجراءات... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T13:15+0000

2022-09-10T13:15+0000

2022-09-10T13:15+0000

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ما مصير المصالحة الفلسطينية في ظل جولة جديدة مباحثات بين حركتي فتح وحماس ما مصير المصالحة الفلسطينية في ظل جولة جديدة مباحثات بين حركتي فتح وحماس

وتستعد دولة الجزائر لاستضافة جولة جديدة من جولات الحوار بين قيادات حركة فتح وحماس، في خطوة على طريق المصالحة، لا سيما في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه فلسطين بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ومسلسل التهويد المستمر.ومن المقرر أن تنطلق الجولة الجديدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لبحث رؤية شاملة للمصالحة وتوحيد جهود الحركات الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، والعودة مرة أخرى إلى مسار الانتخابات، الذي توقف منذ فترة.وأوضح المسؤول إنه "بالنسبة لموقف حركة فتح فقد تم تقديمه وكان واضحاً وكذلك موقف الحكومة الجزائرية واضح وهو التمسك بالشرعية، وضرورة العودة إلى القانون الفلسطيني والالتزام به، وأي خروج عن هذا القانون يجب أن ينتهي وأن يكون هناك ضمانات لممارسة العمل السياسي وتحقيق الديمقراطية، وحفظ حقوق المواطن الفلسطيني، كما أتمنى أن ينتهي هذا الانقسام وتتحقق المصالحة الوطنية، خاصةً وأن هذا الانقسام أثبت أنه لم يكن له أي نتيجة إيجابية على القضية الفلسطينية بل كانت هناك نتائج سلبية متكررة، وتحديدا على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة والمعاناة التي شهدها القطاع، وسوء الأوضاع الاقتصادية نتيجة سيطرة حماس على قطاع غزة".وأضاف أبو شهلة أن "الموقف الجزائري كان واضحا لتأييد الشرعية الفلسطينية، ورفض الخروج عنها، فالأمر متعلق بالإرادة والرغبة في إنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة، فيجب على حركة حماس أن تدرك بأن الاستمرار في الانفصال والخلاف لا يحقق شيء للقضية الفلسطينية ولا لأبناء الشعب الفلسطيني وبالذات في قطاع غزة".وأشار عوكل إلى أن "ما يختلف في هذه الجولة عن باقي الجولات السابقة هو الوسيط الجزائري، والذي يدخل على الخط للمرة الأولى، ولديه مصلحة، فهو طرف ليس لديه تاريخ بالتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي إلا من باب المساعدة، خاصة أن القمة العربية سوف تنعقد في الجزائر وبالتالي يتبنى هذا الملف وسيطرحه بأبعاده السياسية في ظل الوضع العربي المعروف، وكذلك مضى وقت طويل في ظل وجود تجربة مريرة مازال يدفع الفلسطينيون ثمنها وهو استمرار هذا الانقسام، كما أن طبيعة الممارسات الإسرائيلية التي أصبحت واضحة وتشن حرباً على الفلسطينيين، فربما تساعد جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية الوطنية".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطا الله

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