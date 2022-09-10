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https://sputnikarabic.ae/20220910/مبابي-يوبخ-أشرف-حكيمي-بسبب-تمريرة-خاطئة-فيديو-1067544642.html
مبابي يوبخ أشرف حكيمي بسبب تمريرة خاطئة... فيديو
مبابي يوبخ أشرف حكيمي بسبب تمريرة خاطئة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي وهو يبخ زميله في نادي باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T08:30+0000
2022-09-10T08:30+0000
رياضة
مبابي
باريس جان جيرمان
توبيخ
أشرف حكيمي
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وظهر مبابي في محادثة صريحة مع الظهير الأيمن أشرف حكيمي أثناء خروجهما من غرفة تبديل الملابس بين شوطي إحدى المباريات.ويبدو أن الحوار بين مبابي وحكيمي جاء بعد تمريرة غير صحيحة من اللاعب المغربي في الشوط الأول من إحدى المباريات.وقال مبابي: "أقسم أن تشاهد الفيديو"، ليرد عليه حكيمي: "إذا كان الأمر كذلك، فأنا آسف".لكن مبابي رد بالقول: "لا يكفي أن تكون آسفًا، قدّم كرة جيدة".
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رياضة, مبابي, باريس جان جيرمان, توبيخ, أشرف حكيمي
رياضة, مبابي, باريس جان جيرمان, توبيخ, أشرف حكيمي

مبابي يوبخ أشرف حكيمي بسبب تمريرة خاطئة... فيديو

08:30 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / LLUIS GENE نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي
 نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / LLUIS GENE
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي وهو يبخ زميله في نادي باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي.
وظهر مبابي في محادثة صريحة مع الظهير الأيمن أشرف حكيمي أثناء خروجهما من غرفة تبديل الملابس بين شوطي إحدى المباريات.
ويبدو أن الحوار بين مبابي وحكيمي جاء بعد تمريرة غير صحيحة من اللاعب المغربي في الشوط الأول من إحدى المباريات.
وقال مبابي: "أقسم أن تشاهد الفيديو"، ليرد عليه حكيمي: "إذا كان الأمر كذلك، فأنا آسف".
لكن مبابي رد بالقول: "لا يكفي أن تكون آسفًا، قدّم كرة جيدة".
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