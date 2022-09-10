https://sputnikarabic.ae/20220910/مبابي-يوبخ-أشرف-حكيمي-بسبب-تمريرة-خاطئة-فيديو-1067544642.html
مبابي يوبخ أشرف حكيمي بسبب تمريرة خاطئة... فيديو
مبابي يوبخ أشرف حكيمي بسبب تمريرة خاطئة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي وهو يبخ زميله في نادي باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T08:30+0000
2022-09-10T08:30+0000
2022-09-10T08:30+0000
رياضة
مبابي
باريس جان جيرمان
توبيخ
أشرف حكيمي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1048141091_0:0:2364:1330_1920x0_80_0_0_26a306449786966fea2a0ed44c3de95b.jpg
وظهر مبابي في محادثة صريحة مع الظهير الأيمن أشرف حكيمي أثناء خروجهما من غرفة تبديل الملابس بين شوطي إحدى المباريات.ويبدو أن الحوار بين مبابي وحكيمي جاء بعد تمريرة غير صحيحة من اللاعب المغربي في الشوط الأول من إحدى المباريات.وقال مبابي: "أقسم أن تشاهد الفيديو"، ليرد عليه حكيمي: "إذا كان الأمر كذلك، فأنا آسف".لكن مبابي رد بالقول: "لا يكفي أن تكون آسفًا، قدّم كرة جيدة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1048141091_96:0:2196:1575_1920x0_80_0_0_d0ce8f3a43f5f3b8d896c41e7d843c87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مبابي, باريس جان جيرمان, توبيخ, أشرف حكيمي
رياضة, مبابي, باريس جان جيرمان, توبيخ, أشرف حكيمي
مبابي يوبخ أشرف حكيمي بسبب تمريرة خاطئة... فيديو
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي وهو يبخ زميله في نادي باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي.
وظهر مبابي في محادثة صريحة مع الظهير الأيمن أشرف حكيمي أثناء خروجهما من غرفة تبديل الملابس بين شوطي إحدى المباريات.
ويبدو أن الحوار بين مبابي وحكيمي جاء بعد تمريرة غير صحيحة من اللاعب المغربي في الشوط الأول من إحدى المباريات.
وقال مبابي: "أقسم أن تشاهد الفيديو"، ليرد عليه حكيمي: "إذا كان الأمر كذلك، فأنا آسف".
لكن مبابي رد بالقول: "لا يكفي أن تكون آسفًا، قدّم كرة جيدة".