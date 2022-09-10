https://sputnikarabic.ae/20220910/مجلس-الصحة-الخليجي-يحذر-من-طرق-منزلية-للتعامل-مع-الحروق-1067550435.html
مجلس الصحة الخليجي يحذر من طرق منزلية للتعامل مع الحروق
مجلس الصحة الخليجي يحذر من طرق منزلية للتعامل مع الحروق
حذر مجلس صحة دول مجلس التعاون الخليجي من بعض الطرق المنزلية الشائعة للتعامل مع الحروق البسيطة، مثل وضع معجون الأسنان على الحروق. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T12:13+0000
2022-09-10T12:13+0000
2022-09-10T12:13+0000
مجتمع
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ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن المجلس أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب التهاب الحروق، وإن أعطت شعورا بالبرودة في بداية الأمر، كما حذر المجلس من وضع زيت الزيتون والزبدة على الحروق لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الجزء المصاب.وحدد المجلس خطوات من شأنها تجنيب المصاب أي مضاعفات خطرة، منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 الى 20 دقيقة.وأضاف "الصحة" الخليجي أنه يجب كذلك استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديدا بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن البروفيسور أبيشاي أنغسبات، وهو جراح في جامعة شولالونغكورن في بانكوك، قوله إن "أول خطوة يتعين القيام بها بعد التعرض لحرق هي تنظيف منطقة الإصابة بالمياه وتجفيفها بعناية".وأوضح أن "الجلد يحمي من دخول الجراثيم وبالتالي فإن وضع الدقيق قد يلوث منطقة الحرق ويزيد الوضع سوءا".وحذر الجراح من وضع الدقيق (الطحين) على المنطقة المصابة، مشيرا إلى أنه لا يتحلى بميزات علاجيّة لمداواة الحروق التي تداوى بطرق محددة، فإن كان الحرق صغيراً يمكن مداواته بمرهم مضاد للالتهابات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
مجلس الصحة الخليجي يحذر من طرق منزلية للتعامل مع الحروق
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حذر مجلس صحة دول مجلس التعاون الخليجي من بعض الطرق المنزلية الشائعة للتعامل مع الحروق البسيطة، مثل وضع معجون الأسنان على الحروق.
ونقلت صحيفة
"البيان" الإماراتية عن المجلس أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب التهاب الحروق، وإن أعطت شعورا بالبرودة في بداية الأمر، كما حذر المجلس من وضع زيت الزيتون والزبدة على الحروق لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الجزء المصاب.
وحدد المجلس خطوات من شأنها تجنيب المصاب أي مضاعفات خطرة، منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة ما بين 10 الى 20 دقيقة.
وأضاف "الصحة" الخليجي أنه يجب كذلك استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق، وفي حال كان الألم شديدا بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن البروفيسور أبيشاي أنغسبات، وهو جراح في جامعة شولالونغكورن في بانكوك، قوله إن "أول خطوة يتعين القيام بها بعد التعرض لحرق هي تنظيف منطقة الإصابة بالمياه وتجفيفها بعناية".
وأوضح أن "الجلد يحمي من دخول الجراثيم وبالتالي فإن وضع الدقيق قد يلوث منطقة الحرق ويزيد الوضع سوءا".
وحذر الجراح من وضع الدقيق
(الطحين) على المنطقة المصابة، مشيرا إلى أنه لا يتحلى بميزات علاجيّة لمداواة الحروق التي تداوى بطرق محددة، فإن كان الحرق صغيراً يمكن مداواته بمرهم مضاد للالتهابات".