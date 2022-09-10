https://sputnikarabic.ae/20220910/مسؤول-محلي-صحفيون-أجانب-زاروا-منطقة-خيرسون-وتحركوا-فيها-بحرية-1067544799.html
مسؤول محلي: صحفيون أجانب زاروا منطقة خيرسون وتحركوا فيها بحرية
مسؤول محلي: صحفيون أجانب زاروا منطقة خيرسون وتحركوا فيها بحرية
أكد نائب رئيس الإدارة المحلية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن صحفيين أجانب زاروا المنطقة وتحركوا فيها بحريّة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T08:35+0000
2022-09-10T08:35+0000
2022-09-10T08:35+0000
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064954999_0:0:2558:1440_1920x0_80_0_0_b9627b500d721b4e213f6d888580731b.jpg
سمفروبول- سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها كيريل لوكالة "سبوتنيك"، فقد قام صحفيون أجانب بزيارة إلى منطقة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا.وقال: "زار الصحفيون الأجانب منطقة خيرسون، وزاروا أيضًا الجزء المحرر من منطقة ميكولايف في بلدة خط المواجهة في سنيغوريفكا".وأوضح كيريل أنه وأثناء مرافقته لمجموعة الصحفيين، أكدوا أن "الكثيرين في أوروبا يشعرون بالحيرة من سبب تقديمهم التضحيات لمساعدة بلد غارق في النازية والفساد".يشار إلى أن منطقة خيرسون ونحو ثلثي منطقة زابوروجيه المجاورة خضعت لسيطرة القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا.وفيما أعلنت السلطات الجديدة في خيرسون عن خطط لإجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا، أكدت أن المنطقة متصلة الآن بشبكة الإنترنت والاتصال الخلوي الروسيين، والبث التلفزيوني والإذاعي الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220830/مسؤول-في-السلطة-المحلية-خيرسون-تبقى-مدينة-روسية-إلى-الأبد-1067036329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064954999_197:0:2362:1624_1920x0_80_0_0_ac6993364ee1672922733542e2bd7f5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم
مسؤول محلي: صحفيون أجانب زاروا منطقة خيرسون وتحركوا فيها بحرية
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس الإدارة المحلية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أن صحفيين أجانب زاروا المنطقة وتحركوا فيها بحريّة.
سمفروبول- سبوتنيك. وحسب تصريحات أدلى بها كيريل لوكالة "سبوتنيك"، فقد قام صحفيون أجانب بزيارة إلى منطقة خيرسون
التي تسيطر عليها روسيا.
وقال: "زار الصحفيون الأجانب منطقة خيرسون
، وزاروا أيضًا الجزء المحرر من منطقة ميكولايف في بلدة خط المواجهة في سنيغوريفكا".
وأوضح كيريل أنه وأثناء مرافقته لمجموعة الصحفيين، أكدوا أن "الكثيرين في أوروبا يشعرون بالحيرة من سبب تقديمهم التضحيات لمساعدة بلد غارق في النازية والفساد".
وفقًا لنائب رئيس الإدارة المحلية في منطقة خيرسون، كان للزوار حرية التحدث إلى السكان العاديين ورؤية الوضع في المنطقة بأنفسهم للحصول على معلومات مباشرة حول الأحداث.
يشار إلى أن منطقة خيرسون ونحو ثلثي منطقة زابوروجيه المجاورة خضعت لسيطرة القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات الروسية في أوكرانيا.
وفيما أعلنت السلطات الجديدة في خيرسون عن خطط لإجراء استفتاءات للانضمام إلى روسيا، أكدت أن المنطقة متصلة الآن بشبكة الإنترنت والاتصال الخلوي الروسيين
، والبث التلفزيوني والإذاعي الروسي.