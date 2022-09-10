https://sputnikarabic.ae/20220910/مصدر-فلسطيني-الأمراض-تهدد-حياة-600-أسير-في-سجون-الاحتلال-1067557314.html
مصدر فلسطيني: الأمراض تهدد حياة 600 أسير في سجون الاحتلال
مصدر فلسطيني: الأمراض تهدد حياة 600 أسير في سجون الاحتلال
صرح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، أن 600 أسير فلسطيني يعانون المرض في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T15:12+0000
2022-09-10T15:12+0000
2022-09-10T15:12+0000
العالم العربي
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سجين
إسرائيل
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وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن فراونة أشار في تصريح صحفي، اليوم، إلى "الظروف المأساوية، والمعاملة الوحشية والتعذيب القاسي والإجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونه"، مبينا أن "هناك العديد من هؤلاء الأسرى مصابون بأمراض خطيرة كالسرطان ويعانون من حالات صحية حرجة في ظلّ إهمال طبي متعمّد من قبل سلطات الاحتلال".وطالب المؤسسات واللجان المعنية بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان والتحالف الأوروبي، إلى "مناصرة أسرى فلسطين بالتوافق فيما بينها ووضع رؤية مشتركة لتدويل الملف الطبي، والبدء بإطلاق حملة دولية جادة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، وحماية الأسرى الآخرين من خطر الإصابة بالأمراض في السجون الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20220909/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-تدويل-الملف-الطبي-للأسرى-بات-ضرورة-ملحة-لمواجهة-الإهمال-الإسرائيلي-1067534326.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, سجين, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, سجين, إسرائيل
مصدر فلسطيني: الأمراض تهدد حياة 600 أسير في سجون الاحتلال
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صرح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، أن 600 أسير فلسطيني يعانون المرض في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وكالة
"إرنا" الإيرانية بأن فراونة أشار في تصريح صحفي، اليوم، إلى "الظروف المأساوية، والمعاملة الوحشية والتعذيب القاسي والإجرام الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونه"، مبينا أن "هناك العديد من هؤلاء الأسرى مصابون بأمراض خطيرة كالسرطان ويعانون من حالات صحية حرجة في ظلّ إهمال طبي متعمّد من قبل سلطات الاحتلال".
وأكد أن الأسير ناصر أبو حميد يحتضر داخل السجن، وهناك من يعاني من الإعاقة الجسدية والنفسية، محذرا من أن "جميع الأسرى الفلسطينيين يحتجزون في ظروف لا إنسانية، ولا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ويتعرضون للإهمال الطبي المتعمد، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم ويؤدي إلى استفحال المرض وقد يكون سببا في استشهاد بعضهم، كما حصل من قبل مع أمثالهم".
وطالب المؤسسات واللجان المعنية بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان والتحالف الأوروبي، إلى "مناصرة أسرى فلسطين بالتوافق فيما بينها ووضع رؤية مشتركة لتدويل الملف الطبي، والبدء بإطلاق حملة دولية جادة لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، وحماية الأسرى الآخرين من خطر الإصابة بالأمراض في السجون الإسرائيلية".