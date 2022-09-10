https://sputnikarabic.ae/20220910/مصرع-3-أشخاص-بتحطم-مروحية-في-كابول--1067564371.html
مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية في كابول
مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية في كابول
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مصرع 3 أشخاص على الأقل بتحطم مروحية أمريكية الصنع من طراز "بلاك هوك"، في العاصمة كابول. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T17:42+0000
2022-09-10T17:42+0000
2022-09-10T17:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وذكرت الوزارة في بيان أن 5 أشخاص آخرين من طاقم المروحية أصيبوا في الحادث أثناء مهمة تدريبية تحت إشراف وزارة الدفاع، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".ولا يعرف عدد الطائرات الأمريكية التي ما زالت في حوزة حركة طالبان الحاكمة.ومع انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في منتصف أغسطس/ اب العام الماضي، فر عشرات الطيارين الأفغان لدول آسيا الوسطى بما في ذلك طاجيكستان وأوزبكستان.لعب الطيارون في القوات الجوية الأفغانية دورا رئيسيا بجانب نظرائهم الأمريكيين في الحرب التي استمرت 20 عاما ضد حركة طالبان (منظمة تواجه عقوبات دولية بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية) والتي انتهت برحيل القوات الأجنبية العام الماضي.في العام الماضي، تم نقل حوالي 140 طيارا أفغانيا وآخرين من طاجيكستان ثم إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، في وجهتهم النهائية إلى الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/الخارجية-الإماراتية-تعلق-على-تفجير-مسجد-في-أفغانستان-1067221160.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية في كابول
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مصرع 3 أشخاص على الأقل بتحطم مروحية أمريكية الصنع من طراز "بلاك هوك"، في العاصمة كابول.
وذكرت الوزارة في بيان أن 5 أشخاص آخرين من طاقم المروحية أصيبوا في الحادث أثناء مهمة تدريبية تحت إشراف وزارة الدفاع، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
ولا يعرف عدد الطائرات الأمريكية التي ما زالت في حوزة حركة طالبان الحاكمة
.
ومع انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في منتصف أغسطس/ اب العام الماضي، فر عشرات الطيارين الأفغان لدول آسيا الوسطى بما في ذلك طاجيكستان وأوزبكستان.
لعب الطيارون في القوات الجوية الأفغانية دورا رئيسيا بجانب نظرائهم الأمريكيين في الحرب التي استمرت 20 عاما ضد حركة طالبان (منظمة تواجه عقوبات دولية بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية) والتي انتهت برحيل القوات الأجنبية العام الماضي.
في العام الماضي، تم نقل حوالي 140 طيارا أفغانيا وآخرين من طاجيكستان ثم إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، في وجهتهم النهائية إلى الولايات المتحدة.