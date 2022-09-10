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https://sputnikarabic.ae/20220910/مصرع-3-أشخاص-بتحطم-مروحية-في-كابول--1067564371.html
مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية في كابول
مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية في كابول
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مصرع 3 أشخاص على الأقل بتحطم مروحية أمريكية الصنع من طراز "بلاك هوك"، في العاصمة كابول. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T17:42+0000
2022-09-10T17:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وذكرت الوزارة في بيان أن 5 أشخاص آخرين من طاقم المروحية أصيبوا في الحادث أثناء مهمة تدريبية تحت إشراف وزارة الدفاع، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".ولا يعرف عدد الطائرات الأمريكية التي ما زالت في حوزة حركة طالبان الحاكمة.ومع انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في منتصف أغسطس/ اب العام الماضي، فر عشرات الطيارين الأفغان لدول آسيا الوسطى بما في ذلك طاجيكستان وأوزبكستان.لعب الطيارون في القوات الجوية الأفغانية دورا رئيسيا بجانب نظرائهم الأمريكيين في الحرب التي استمرت 20 عاما ضد حركة طالبان (منظمة تواجه عقوبات دولية بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية) والتي انتهت برحيل القوات الأجنبية العام الماضي.في العام الماضي، تم نقل حوالي 140 طيارا أفغانيا وآخرين من طاجيكستان ثم إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، في وجهتهم النهائية إلى الولايات المتحدة.
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أخبار أفغانستان اليوم
أخبار أفغانستان اليوم

مصرع 3 أشخاص بتحطم مروحية في كابول

17:42 GMT 10.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مصرع 3 أشخاص على الأقل بتحطم مروحية أمريكية الصنع من طراز "بلاك هوك"، في العاصمة كابول.
وذكرت الوزارة في بيان أن 5 أشخاص آخرين من طاقم المروحية أصيبوا في الحادث أثناء مهمة تدريبية تحت إشراف وزارة الدفاع، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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ولا يعرف عدد الطائرات الأمريكية التي ما زالت في حوزة حركة طالبان الحاكمة.
ومع انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في منتصف أغسطس/ اب العام الماضي، فر عشرات الطيارين الأفغان لدول آسيا الوسطى بما في ذلك طاجيكستان وأوزبكستان.
لعب الطيارون في القوات الجوية الأفغانية دورا رئيسيا بجانب نظرائهم الأمريكيين في الحرب التي استمرت 20 عاما ضد حركة طالبان (منظمة تواجه عقوبات دولية بسبب اتهامات بأنشطة إرهابية) والتي انتهت برحيل القوات الأجنبية العام الماضي.
في العام الماضي، تم نقل حوالي 140 طيارا أفغانيا وآخرين من طاجيكستان ثم إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، في وجهتهم النهائية إلى الولايات المتحدة.
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