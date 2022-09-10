https://sputnikarabic.ae/20220910/مصر-استضافة-مونديال-2030-مع-السعودية-واليونان-مازال-قيد-الدراسة-1067545922.html
مصر: استضافة مونديال 2030 مع السعودية واليونان مازال قيد الدراسة
مصر: استضافة مونديال 2030 مع السعودية واليونان مازال قيد الدراسة
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع "اليوم السابع"، قال فوزي في مداخلة تلفزيونية إن "الدول الثلاث تعمل بشكل كبير جدا والموضوع مازال محل دراسة".وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الأطراف الثلاثة.وأضاف: "مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيما لمثل هذه البطولة، لافتا إلى أنها استضافت بطولات عالمية عدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة".وأوضح فوزي أن "امتلاك مصر بنية تحتية قوية في الفترة الحالية يجعلها مؤهلة لاستضافة الحدث العالمي".وأصبح التنظيم المشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم أحد الملفات التي تحظى بترحيب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعدما أسند تنظيم كأس العالم 2026 إلى ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما أقيمت نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.وتبحث العديد من الدول حالياً تنظيم نسختي 2030 و2034 بنظام التنظيم المشترك سواء من دول أمريكا الجنوبية أو قارة آسيا.يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.وتتوقع قطر (الدولة الخليجية الصغيرة) أن يزورها 1.2 مليون شخص خلال فترة المونديال.
https://sputnikarabic.ae/20220909/صحيفة-السعودية-تستعد-للإعلان-عن-ملف-مشترك-مع-مصر-واليونان-لاستضافة-كأس-العالم-2030-1067515488.html
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مصر, أخبار مصر الآن, رياضة
مصر, أخبار مصر الآن, رياضة
مصر: استضافة مونديال 2030 مع السعودية واليونان مازال قيد الدراسة
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.
وحسب موقع
"اليوم السابع"، قال فوزي في مداخلة تلفزيونية إن "الدول الثلاث تعمل بشكل كبير جدا والموضوع مازال محل دراسة".
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين الأطراف الثلاثة.
وأضاف: "مصر ستكون من أفضل دول العالم استضافة وتنظيما لمثل هذه البطولة، لافتا إلى أنها استضافت بطولات عالمية عدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة".
وأوضح فوزي أن "امتلاك مصر بنية تحتية قوية في الفترة الحالية يجعلها مؤهلة لاستضافة الحدث العالمي".
وأصبح التنظيم المشترك لبطولة كأس العالم لكرة القدم أحد الملفات التي تحظى بترحيب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لاسيما بعدما أسند تنظيم كأس العالم 2026 إلى ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما أقيمت نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
وتبحث العديد من الدول حالياً تنظيم نسختي 2030 و2034 بنظام التنظيم المشترك سواء من دول أمريكا الجنوبية أو قارة آسيا.
يذكر أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
ستقام في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وتتوقع قطر
(الدولة الخليجية الصغيرة) أن يزورها 1.2 مليون شخص خلال فترة المونديال.