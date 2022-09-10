https://sputnikarabic.ae/20220910/مقارنة-بين-الأسطولين-الروسي-والفرنسي-في-2022-1067565831.html

مقارنة بين الأسطولين الروسي والفرنسي في 2022

مقارنة بين الأسطولين الروسي والفرنسي في 2022

تمتلك روسيا ثاني أقوى أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول الفرنسي في المرتبة رقم 16 بين أضخم 142 أسطولا في العالم. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T18:55+0000

2022-09-10T18:55+0000

2022-09-10T18:55+0000

رصد عسكري

روسيا

أخبار فرنسا

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بينما يصل عدد وحدات الأسطول الروسي إلى 605 وحدات بحرية، فإن الأسطول الفرنسي لا يمتلك سوى 180 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.تمتلك روسيا حاملة طائرات واحدة وتمتلك فرنسا واحدة، ولا يعتمد الأسطول الروسي على حاملات المروحيات في مهامه العسكرية، بينما تستخدم فرنسا 3 حاملات مروحيات.يمتلك الأسطول الروسي 15 مدمرة تجعله في المرتبة رقم 4 عالميا في هذا السلاح، بينما تمتلك فرنسا 10 مدمرات تجعلها في المرتبة رقم 6 عالميا.عدد الفرقاطات في الأسطول الروسي 7 مدمرات وهو نفس عدد الفرقاطات في الأسطول الفرنسي.تمتلك روسيا أضخم قوة كورفيتات في العالم تضم 86 كورفيت، وثاني أضخم قوة غواصات عالميا تضم 70 غواصة.يصل عدد سفن الدورية في الأسطول الروسي 59 سفينة ولديها 49 كاسحة ألغام بحرية، بينما يصل عدد سفن الدورية في الأسطول الفرنسي إلى 15 سفينة ولديها 17 كاسحة ألغام بحرية.ما هو تصنيف الجيشين الروسي والفرنسي عالميا؟لا يختلف التصنيف الإجمالي للجيش الروسي بجميع أفرعه عن تصنيف أسطوله الحربي، ويحتل المرتبة الثانية عالميا بين أضخم 142 جيشا حول العالم.أما فرنسا التي تمتلك الأسطول رقم 16 عالميا فيأتي تصنيف جيشها بجميع أفرعه، في المرتبة رقم 7 عالميا.لماذا عبرت سفن الأسطول الروسي مضيق "المانش"عبرت مجموعة من القطع البحرية الروسية تضم طراد الصوريخ "مارشال أوستينوف" مضيق المانش، قبل أيام، وأبحرت قرب شواطئ فرنسا مما أثار قلق الفرنسيين، في حين حاولت مجموعة من سفن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعقبها.جاء عبور السفن الروسية لمضيق المانش خلال رحلة عودتها إلى روسيا قادمة من البحر المتوسط، التي تمتلك فيه روسيا وجودا بحريا دائما.

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