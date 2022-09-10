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https://sputnikarabic.ae/20220910/مقارنة-بين-الأسطولين-الروسي-والفرنسي-في-2022-1067565831.html
مقارنة بين الأسطولين الروسي والفرنسي في 2022
مقارنة بين الأسطولين الروسي والفرنسي في 2022
تمتلك روسيا ثاني أقوى أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول الفرنسي في المرتبة رقم 16 بين أضخم 142 أسطولا في العالم. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T18:55+0000
2022-09-10T18:55+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار فرنسا
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بينما يصل عدد وحدات الأسطول الروسي إلى 605 وحدات بحرية، فإن الأسطول الفرنسي لا يمتلك سوى 180 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.تمتلك روسيا حاملة طائرات واحدة وتمتلك فرنسا واحدة، ولا يعتمد الأسطول الروسي على حاملات المروحيات في مهامه العسكرية، بينما تستخدم فرنسا 3 حاملات مروحيات.يمتلك الأسطول الروسي 15 مدمرة تجعله في المرتبة رقم 4 عالميا في هذا السلاح، بينما تمتلك فرنسا 10 مدمرات تجعلها في المرتبة رقم 6 عالميا.عدد الفرقاطات في الأسطول الروسي 7 مدمرات وهو نفس عدد الفرقاطات في الأسطول الفرنسي.تمتلك روسيا أضخم قوة كورفيتات في العالم تضم 86 كورفيت، وثاني أضخم قوة غواصات عالميا تضم 70 غواصة.يصل عدد سفن الدورية في الأسطول الروسي 59 سفينة ولديها 49 كاسحة ألغام بحرية، بينما يصل عدد سفن الدورية في الأسطول الفرنسي إلى 15 سفينة ولديها 17 كاسحة ألغام بحرية.ما هو تصنيف الجيشين الروسي والفرنسي عالميا؟لا يختلف التصنيف الإجمالي للجيش الروسي بجميع أفرعه عن تصنيف أسطوله الحربي، ويحتل المرتبة الثانية عالميا بين أضخم 142 جيشا حول العالم.أما فرنسا التي تمتلك الأسطول رقم 16 عالميا فيأتي تصنيف جيشها بجميع أفرعه، في المرتبة رقم 7 عالميا.لماذا عبرت سفن الأسطول الروسي مضيق "المانش"عبرت مجموعة من القطع البحرية الروسية تضم طراد الصوريخ "مارشال أوستينوف" مضيق المانش، قبل أيام، وأبحرت قرب شواطئ فرنسا مما أثار قلق الفرنسيين، في حين حاولت مجموعة من سفن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعقبها.جاء عبور السفن الروسية لمضيق المانش خلال رحلة عودتها إلى روسيا قادمة من البحر المتوسط، التي تمتلك فيه روسيا وجودا بحريا دائما.
https://sputnikarabic.ae/20220910/سفينة-مميتة-بقدرات-خارقة-معلومات-عن-الطراد-الروسي-المرعب-مارشال-أوستينوف-1067562657.html
https://sputnikarabic.ae/20211222/بعد-عملية-سرية-غير-مسبوقة-في-المحيط--الهادئ-ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي؟-1054455316.html
https://sputnikarabic.ae/20220909/ظهور-سفن-حربية-روسية-في-المانش-يهز-فرنسا-1067500818.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار فرنسا
رصد عسكري, روسيا, أخبار فرنسا

مقارنة بين الأسطولين الروسي والفرنسي في 2022

18:55 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Василий Батанов / الانتقال إلى بنك الصورسفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود
سفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . Василий Батанов
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تمتلك روسيا ثاني أقوى أسطول حربي في العالم، بينما يصنف الأسطول الفرنسي في المرتبة رقم 16 بين أضخم 142 أسطولا في العالم.
بينما يصل عدد وحدات الأسطول الروسي إلى 605 وحدات بحرية، فإن الأسطول الفرنسي لا يمتلك سوى 180 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
الطراد الروسي مارشال أوستينوف وسفينة سيفيرومورسك وسفينة الإنزال الكبية كوروليوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
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17:45 GMT
تمتلك روسيا حاملة طائرات واحدة وتمتلك فرنسا واحدة، ولا يعتمد الأسطول الروسي على حاملات المروحيات في مهامه العسكرية، بينما تستخدم فرنسا 3 حاملات مروحيات.
يمتلك الأسطول الروسي 15 مدمرة تجعله في المرتبة رقم 4 عالميا في هذا السلاح، بينما تمتلك فرنسا 10 مدمرات تجعلها في المرتبة رقم 6 عالميا.
قطع الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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22 ديسمبر 2021, 15:29 GMT
عدد الفرقاطات في الأسطول الروسي 7 مدمرات وهو نفس عدد الفرقاطات في الأسطول الفرنسي.
تمتلك روسيا أضخم قوة كورفيتات في العالم تضم 86 كورفيت، وثاني أضخم قوة غواصات عالميا تضم 70 غواصة.
أما فرنسا فلا تمتلك أي كورفيتات ولديها 10 غواصات فقط.
يصل عدد سفن الدورية في الأسطول الروسي 59 سفينة ولديها 49 كاسحة ألغام بحرية، بينما يصل عدد سفن الدورية في الأسطول الفرنسي إلى 15 سفينة ولديها 17 كاسحة ألغام بحرية.

ما هو تصنيف الجيشين الروسي والفرنسي عالميا؟

لا يختلف التصنيف الإجمالي للجيش الروسي بجميع أفرعه عن تصنيف أسطوله الحربي، ويحتل المرتبة الثانية عالميا بين أضخم 142 جيشا حول العالم.
أما فرنسا التي تمتلك الأسطول رقم 16 عالميا فيأتي تصنيف جيشها بجميع أفرعه، في المرتبة رقم 7 عالميا.

لماذا عبرت سفن الأسطول الروسي مضيق "المانش"

عبرت مجموعة من القطع البحرية الروسية تضم طراد الصوريخ "مارشال أوستينوف" مضيق المانش، قبل أيام، وأبحرت قرب شواطئ فرنسا مما أثار قلق الفرنسيين، في حين حاولت مجموعة من سفن حلف شمال الأطلسي "الناتو" تعقبها.
مارشال اوستينوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
ظهور سفن حربية روسية في المانش يهز فرنسا
أمس, 05:29 GMT
جاء عبور السفن الروسية لمضيق المانش خلال رحلة عودتها إلى روسيا قادمة من البحر المتوسط، التي تمتلك فيه روسيا وجودا بحريا دائما.
© Sputnikما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
ما هي قدرات الأسطول الروسي في 2022؟
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