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https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-5-آخرين-إثر-تحطم-مروحية-خلال-طلعة-تدريبية-في-العاصمة-الأفغانية-1067559923.html
مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر تحطم مروحية خلال طلعة تدريبية في العاصمة الأفغانية
مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر تحطم مروحية خلال طلعة تدريبية في العاصمة الأفغانية
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، خلال تحطم مروحية في العاصمة كابول، أثناء إجراء عملية تدريب. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T16:37+0000
2022-09-10T16:37+0000
العالم
تحطم طائرة مروحية
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن مروحية أمريكية من طراز "بلاك هاوك" سقطت داخل جامعة الدفاع الوطني في كابول، أثناء إجراء عملية تدريب، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم قائدا المروحية، وإصابة 5 آخرين.وبحسب بيان الدفاع الأفغانية، فإن عطلا فنيا حدث في المروحية تسبب في سقوطها.وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، فقد وقع حادث مشابه في ولاية قندهار.وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، العام الماضي، وشكلت حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20210802/تحطم-مروحية-مقاتلة-في-أفغانستان-بعد-هبوط-اضطراري-صور-1049736485.html
أخبار أفغانستان اليوم
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العالم, تحطم طائرة مروحية, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, تحطم طائرة مروحية, أخبار أفغانستان اليوم

مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر تحطم مروحية خلال طلعة تدريبية في العاصمة الأفغانية

16:37 GMT 10.09.2022
© Sputnikمروحية بلاك هوك
مروحية بلاك هوك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، خلال تحطم مروحية في العاصمة كابول، أثناء إجراء عملية تدريب.
كابول- سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، إن مروحية أمريكية من طراز "بلاك هاوك" سقطت داخل جامعة الدفاع الوطني في كابول، أثناء إجراء عملية تدريب، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم قائدا المروحية، وإصابة 5 آخرين.
وبحسب بيان الدفاع الأفغانية، فإن عطلا فنيا حدث في المروحية تسبب في سقوطها.
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وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، فقد وقع حادث مشابه في ولاية قندهار.

وقال الموظف السابق في القسم التقني في القوات الجوية الأفغانية، قاسم أحمدزاي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن سبب تلك الحوادث هو عدم وجود طيارين وفنيين في صفوف حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية)، مشيرا إلى عدم خضوع الطائرات لفحص فني منتظم.

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، العام الماضي، وشكلت حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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