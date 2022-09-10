https://sputnikarabic.ae/20220910/مقتل-7-من-تنظيم-داعش-بينهم-قيادي-بضربة-جوية-في-الأنبار-غربي-العراق-1067564679.html
مقتل 7 من تنظيم "داعش" بينهم قيادي بضربة جوية في الأنبار غربي العراق
مقتل 7 من تنظيم "داعش" بينهم قيادي بضربة جوية في الأنبار غربي العراق
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، مقتل 7 إرهابيين من تنظيم "داعش" بضربة جوية في الأنبار. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T17:46+0000
2022-09-10T17:46+0000
2022-09-10T17:46+0000
العالم العربي
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم السبت، عن بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أن "الاستمرار في تقاطع المعلومات ورصد تحركات قيادات وعناصر داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول) يجري وفق خطة محكمة".وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية متابعتها بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة لوكر مهم لإرهابيي تنظيم "داعش" في منطقة الجلايات الواقعة في محافظة الأنبار، بعد توفير المعلومات اللوجستية اللازمة لطيران القوة الجوية العراقية عن هذا الوكر.وأضافت خلية الإعلام الأمني، قائلة:وأشارت الخلية الإعلامية إلى أنه بحسب المعلومات الاستخبارية الأولية فقد كان داخل الوكر الإرهابي لتنظيم "داعش" 7 مجرمين من ضمنهم القيادي في هذه العصابات، حمود حمادة علي حويش الملقب بـ"أبو نهاد"، في حين خرجت قوة من لواء المشاة 19 بالفرقة الخامسة بتفتيش مكان الضربة.وذكر بيان الخلية الإعلامية أن الجهود الميدانية للقوات الأمنية العراقية قد كبَّدت عصابات "داعش" الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح، على رأسها قيادات وعناصر مهمة متورطة بدماء العراقيين الأبرياء.
العراق
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, تنظيم داعش الإرهابي
العالم العربي, العراق, تنظيم داعش الإرهابي
مقتل 7 من تنظيم "داعش" بينهم قيادي بضربة جوية في الأنبار غربي العراق
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، مقتل 7 إرهابيين من تنظيم "داعش" بضربة جوية في الأنبار.
ونقلت وكالة
الأنباء العراقية، مساء اليوم السبت، عن بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أن "الاستمرار في تقاطع المعلومات ورصد تحركات قيادات وعناصر داعش" (محظور في روسيا والعديد من الدول) يجري وفق خطة محكمة".
وأكدت مديرية الاستخبارات العسكرية متابعتها بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة لوكر مهم لإرهابيي تنظيم "داعش" في منطقة الجلايات الواقعة في محافظة الأنبار، بعد توفير المعلومات اللوجستية اللازمة لطيران القوة الجوية العراقية
عن هذا الوكر.
وأضافت خلية الإعلام الأمني، قائلة:
إن صقور الجو الأبطال باشروا بدك الهدف وتحويله إلى ركام.
وأشارت الخلية الإعلامية إلى أنه بحسب المعلومات الاستخبارية الأولية فقد كان داخل الوكر الإرهابي لتنظيم "داعش"
7 مجرمين من ضمنهم القيادي في هذه العصابات، حمود حمادة علي حويش الملقب بـ"أبو نهاد"، في حين خرجت قوة من لواء المشاة 19 بالفرقة الخامسة بتفتيش مكان الضربة.
وذكر بيان الخلية الإعلامية أن الجهود الميدانية للقوات الأمنية العراقية قد كبَّدت عصابات "داعش" الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح، على رأسها قيادات وعناصر مهمة متورطة بدماء العراقيين الأبرياء.