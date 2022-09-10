https://sputnikarabic.ae/20220910/نائب-الرئيس-الإيراني-زيارة-الأربعين-أكبر-تظاهرة-جماهيرية-في-العالم-الإسلامي-1067563932.html

نائب الرئيس الإيراني: زيارة الأربعين أكبر تظاهرة جماهيرية في العالم الإسلامي

نائب الرئيس الإيراني: زيارة الأربعين أكبر تظاهرة جماهيرية في العالم الإسلامي

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، اليوم السبت، إن زيارة الأربعين أكبر وأوسع تظاهرة جماهيرية في تاريخ العالم الإسلامي. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T17:39+0000

2022-09-10T17:39+0000

2022-09-10T17:39+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن محمد مخبر، أن العراق يفخر باستضافة زوار الأربعين، والشعب العراقي بكافة أطيافه، شيعة وسنة وعربا وأكرادا، يتوقون إلى خدمة زوار "العتبة المقدسة"، والإمام "الحسين".وأشار مخبر إلى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، إيران والعراق، في سياق تعزيز البنى التحتية وتسهيل الظروف لزوار الأربعين والإمام "الحسين"، مضيفا أن التنسيق جار باستمرار بين الدولتين، لافتا إلى إرسال حافلات إيرانية للعراق بهدف المساهمة في عمليات نقل زوار الأربعين.وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني تسيير رحلة جوية يوميا إلى العراق لإرسال المواد الغذائية والماء، مع العمل على معالجة المشاكل في هذا الشأن، مضيفا أن وزارة الداخلية وسائر الوزارات والمؤسسات المعنية إلى جانب الوحدات الشعبية الإيرانية، ماضية في جهودها لخدمة زوار "الأربعين"، وسط تحديات راهنة خاصة حرارة الجو المرتفعة وحشود الزوار الكبيرة التي لم يسبق لها نظير.ويشار إلى أن إيران قد أعلنت، أمس الجمعة، غلق جميع المعابر الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب "مخاوف بشأن أمن وسلامة" الزوار الإيرانيين المشاركين في أربعينية الحسين.وقال رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي قوله، إنه "تم إيقاف عبور زوار الأربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب إغلاق الحدود الإيرانية مع العراق".وأضاف: "تم إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف بشأن أمن وسلامة الزوار".وتابع أحمدي: وأوضح أنه يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن المتواجدين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات القادمة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة.وفي العشرين من شهر صفر كل عام والذي يوافق هذا العام 16 سبتمبر/أيلول الجاري يتوجه ملايين الشيعة من العراق وجميع أنحاء العالم إلى كربلاء لإحياء مناسبة "أربعينية الحسين"، التي تعد من أهم المناسبات الدينية لديهم، وتشهد زيارة مرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد وخروج مواكب رمزية للعزاء.

https://sputnikarabic.ae/20220909/السفارة-الإيرانية-لدى-العراق-تدعو-رعاياها-لتقصير-مدة-الزيارة-1067536293.html

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