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https://sputnikarabic.ae/20220910/نادي-الأسير-73-فلسطينيا-استشهدوا-في-سجون-إسرائيل-جراء-الإهمال-الطبي-منذ-عام-1967--1067567903.html
نادي الأسير: 73 فلسطينيا استشهدوا في سجون إسرائيل جراء الإهمال الطبي منذ عام 1967
نادي الأسير: 73 فلسطينيا استشهدوا في سجون إسرائيل جراء الإهمال الطبي منذ عام 1967
أعلنت منظمة حقوقية فلسطينية أن 73 أسيرا "استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي" منذ عام 1967، جراء سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T20:28+0000
2022-09-10T20:28+0000
أخبار فلسطين اليوم
أسير
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جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت عن "نادي الأسير" الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال البيان إن: "هؤلاء الشهداء من الأسرى هم من بين 231 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967".وأشار البيان إلى أن آخر أسير لفظ أنفاسه في سجون إسرائيل هو الأسيرة سعدية فرج الله، التي توفيت في يوليو/ تموز من العام الجاري 2022، نتيجة لهذه السياسة.وذكر البيان أن الإهمال الطبي (القتل البطيء) بالإضافة إلى سياسة التعذيب هي أبرز السياسات التي أدت إلى استشهاد الأسرى.ولفت إلى أن 600 أسير مريض تقريبا في السجون الإسرائيلية يعانون من أوضاع صحية صعبة، موضحا أن من بينهم نحو 200 يعانون من أمراض مزمنة.
https://sputnikarabic.ae/20220901/هيئة-الأسرى-الفلسطينيين-الحركة-الأسيرة-تعلق-الإضراب-بعد-استجابة-سلطات-السجون-لمطالبها-1067157625.html
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أخبار فلسطين اليوم, أسير
أخبار فلسطين اليوم, أسير

نادي الأسير: 73 فلسطينيا استشهدوا في سجون إسرائيل جراء الإهمال الطبي منذ عام 1967

20:28 GMT 10.09.2022
© AP Photo / Hatem Moussaأسير فلسطيني
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
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أعلنت منظمة حقوقية فلسطينية أن 73 أسيرا "استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي" منذ عام 1967، جراء سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة السجون.
جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت عن "نادي الأسير" الفلسطيني، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
مسيرة تضامنية مع أسرى للسجون الإسرائيلية في بيت لحم، الضفة الغاربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
هيئة الأسرى الفلسطينيين: الحركة الأسيرة تعلق الإضراب بعد استجابة سلطات السجون لمطالبها
1 سبتمبر, 16:42 GMT
وقال البيان إن: "هؤلاء الشهداء من الأسرى هم من بين 231 شهيدا من شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967".
وأشار البيان إلى أن آخر أسير لفظ أنفاسه في سجون إسرائيل هو الأسيرة سعدية فرج الله، التي توفيت في يوليو/ تموز من العام الجاري 2022، نتيجة لهذه السياسة.
وذكر البيان أن الإهمال الطبي (القتل البطيء) بالإضافة إلى سياسة التعذيب هي أبرز السياسات التي أدت إلى استشهاد الأسرى.
ولفت إلى أن 600 أسير مريض تقريبا في السجون الإسرائيلية يعانون من أوضاع صحية صعبة، موضحا أن من بينهم نحو 200 يعانون من أمراض مزمنة.
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