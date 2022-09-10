https://sputnikarabic.ae/20220910/هل-يملك-الرئاسي-الليبي-حل-الأزمة-وما-قانونية-مقترحات-المنفي-1067563313.html

هل يملك الرئاسي الليبي حل الأزمة وما قانونية مقترحات المنفي

هل يملك الرئاسي الليبي حل الأزمة وما قانونية مقترحات المنفي

بادرة أمل جديدة أطلقها المجلس الرئاسي الليبي بشأن الانتخابات التي باتت تمثل الأولوية للشارع الليبي رغم حالة الانسداد والخلاف الحالية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T17:33+0000

2022-09-10T17:33+0000

2022-09-10T17:33+0000

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال اجتماعه قبل يومين، في العاصمة طرابلس مع وفد من (برقة) بالمنطقة الشرقية، دعم أي توافق بين مجلسي "البرلمان" والأعلى للدولة". متابعا " ولكن نقول أيضا إنه لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد".وشدد المنفي على أن المجلس الرئاسي مستعد للتدخل لإنتاج (القاعدة الدستورية) للانتخابات، حال عجز السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة.حديث المنفي قوبل بترحيب من شريحة واستغراب من أخرى، حيث تباينت الآراء بشأن قدرة الرئاسي على تنفيذ ما تحدث عنه الرئيس.واستبعد نواب إقدام الرئاسي على إعداد قاعدة دستورية أو قوانين انتخابية، نظرا لاختصاص البرلمان بهذه الجوانب.وأشار أحد النواب إلى إمكانية دعم الأمم المتحدة للخطوة التي أشار إليها رئيس المجلس الرئاسي، بهدف إجراء انتخابات تشريعية حتى وإن لم تكن على أساس قانوني صحيح.من ناحيته قال البرلماني الليبي صالح فحيمة، إن البعثة الأممية يمكن أن تتبنى مقترحات المجلس الرئاسي في إطار الضغط على مجلسي النواب والأعلى للدولة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجوانب التشريعية يختص بها البرلمان، لكن الوضع في ليبيا غير مستقر، ويمكن تمرير أي مقترحات حال التوافق عليها.من ناحيته قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس البرلمان الليبي، إن الجوانب التشريعية يختص بها البرلمان دون غيره.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الاتفاق الذي شكل على أساسه المجلس الرئاسي لا يمنحه أي صلاحيات بشأن إعداد قاعدة دستورية أو قوانين خاصة بالانتخابات أو أي قوانين أخرى.ولفت إلى أن المجلس يمكنه أن يقدم مقترحات للبرلمان في إطار مساعيه لتقريب وجهات النظر أو حل الخلافات. وأن البرلمان يمكنه مناقشة المقترحات.وأشار إلى أن القوانين المرتبطة بالانتخابات التي أصدرها البرلمان في وقت سابق قائمة، خاصة أنه لم تتقدم أي جهة بشأن تعديلات مقترحة، في حين أن البرلمان مستعد لمناقشة أي تعديلات مقترحة من شأنها تيسير المسار نحو إجراء الانتخابات.وقال إن الميليشيات الموجودة في طرابلس هي من أفشلت العملية الانتخابية في 24 ديسمبر/ كانون الأول، وأن بعض هذه الأجسام اقتحمت المفوضية الوطنية العليا وعطلت الانتخابات في وقت سابق.وشدد على أن المصالحة الوطنية واجبة قبل أي خطوات مرتبطة بالانتخابات، وأن جمع السلاح وتوحيد الأجسام يعد من شروط القبول بنتائج الانتخابات، حتى تكون هناك ضمانات للانتقال لمرحلة جديدة دون أزمات جديدة.ودافع المنفي في حديثه الخميس الماضي في برقة، عن دور المجلس الرئاسي في العملية السياسية، قائلا" ليس لدينا طموح للبقاء في السلطة"، مشيرا إلى أن المجلس ليس مسؤولا عن الانقسام السياسي والعسكري والاقتصادي في البلاد.

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