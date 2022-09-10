https://sputnikarabic.ae/20220910/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تصل-إلى-كييف-لإظهار-دعم-برلين-لأوكرانيا--1067542941.html
وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف لإظهار دعم برلين لأوكرانيا
وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف لإظهار دعم برلين لأوكرانيا
وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة تعتبر الثانية لها منذ بدء العملية العسكرية الروسية... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T07:05+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "الوزيرة وصلت إلى كييف صباح السبت في ثاني زيارة لها لأوكرانيا منذ بداية الحرب".ونقلت الصحيفة عن بيربوك قولها لدى وصولها إلى أوكرانيا: "لقد سافرت إلى كييف اليوم لأظهر أنه يمكنها الاستمرار في الاعتماد علينا"، مضيفة: "سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال تسليم الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".يذكر أن 12 ولاية من أصل 16 ولاية فيدرالية في ألمانيا قالت، في وقت سابق، إنها لم يعد لديها أماكن للاجئين من أوكرانيا، حسبما أفادت بوابة RND الإخبارية نقلا عن متحدث من وزارة الداخلية الألمانية.وفقا لممثل وزارة الشؤون الداخلية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين فروا إلى ألمانيا من أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة أكثر من 980 ألف شخص، ومؤخرا وصل متوسط عدد القادمين إلى 875 شخصا يوميا.وأشار المنشور، نقلا عن ممثل وزارة الشؤون الداخلية، إلى أن "العديد من الولايات الفيدرالية أعربت عن قلقها من أنها ستصل قريبا إلى الحد الأقصى لقدراتها - بما في ذلك بسبب وجود زيادة في عدد اللاجئين على طريق البلقان".
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وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف لإظهار دعم برلين لأوكرانيا
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وصلت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة تعتبر الثانية لها منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "الوزيرة وصلت إلى كييف صباح السبت في ثاني زيارة لها لأوكرانيا منذ بداية الحرب".
ونقلت الصحيفة عن بيربوك قولها لدى وصولها إلى أوكرانيا: "لقد سافرت إلى كييف اليوم لأظهر أنه يمكنها الاستمرار في الاعتماد علينا"، مضيفة: "سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال تسليم الأسلحة والدعم الإنساني والمالي".
يذكر أن 12 ولاية من أصل 16 ولاية
فيدرالية في ألمانيا قالت، في وقت سابق، إنها لم يعد لديها أماكن للاجئين من أوكرانيا، حسبما أفادت بوابة RND الإخبارية نقلا عن متحدث من وزارة الداخلية الألمانية.
وفقا لممثل وزارة الشؤون الداخلية، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين فروا إلى ألمانيا من أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية الخاصة أكثر من 980 ألف شخص، ومؤخرا وصل متوسط عدد القادمين إلى 875 شخصا يوميا.
وأشار المنشور، نقلا عن ممثل وزارة الشؤون الداخلية، إلى أن "العديد من الولايات الفيدرالية أعربت عن قلقها من أنها ستصل قريبا إلى الحد الأقصى لقدراتها - بما في ذلك بسبب وجود زيادة في عدد اللاجئين على طريق البلقان".