https://sputnikarabic.ae/20220910/وزير-الدفاع-الإيراني-الحصول-علی-التقنيات-المتقدمة-يصنع-الاقتدار-أمام-الأعداء-1067560728.html

وزير الدفاع الإيراني: الحصول علی التقنيات المتقدمة يصنع الاقتدار أمام الأعداء

وزير الدفاع الإيراني: الحصول علی التقنيات المتقدمة يصنع الاقتدار أمام الأعداء

قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتیاني، اليوم السبت، إن حصول وزارة الدفاع علی العلوم الناشئة والتقنيات المتقدمة يصنع الاقتدار ضد الأعداء. 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T16:52+0000

2022-09-10T16:52+0000

2022-09-10T16:52+0000

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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات العميد آشتياني جاءت خلال مشارکته في الاجتماع الاستراتيجي لوزارة الدفاع الإيرانية، بحضور شخصيات سياسية وعسكرية إيرانية.وأكد القائد العسكري الإيراني أن حصول وزارة الدفاع على المرتبة الأولى في مهرجان "الشهيد رجائي" للمرة الألف على التوالي، يعني همتها العالیة وحركتها وتطورها المستمر.وأعرب العميد آشتياني عن "أمله في اتخاذ خطوات في سبيل اعتلاء المثل العلیا للثورة الإسلامیة في بلاده وتطلعاتها وعظمة وعزة واقتدار الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وتيئيس الأعداء بجهود مسؤولي ونخب وزارة الدفاع".يقام مهرجان "الشهيد رجائي" بهدف تقييم الأداء السنوي للأجهزة التنفيذية في الحكومة الإيرانية وتكریم الذين يبذلون الجهود لتقديم الخدمة بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة تعزيز وتحسين أداء الهيئات التنفيذية على مختلف المستويات.وكان قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، أمس الجمعة، إن "التخرصات الصهيونية في تهديد بلاده هي مجرد "هراء" للاستهلاك الداخلي".ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الجمعة، عن العميد رضا صباحي فرد، أن "الكيان الصهيوني لم ولن يرتكب مثل هذه الحماقة وإذا أراد ارتكابها وتسريع زواله، فلينزل الساحة".وأكد العميد صباحي فرد أن إسرائيل أضحت مجبرة على الإدلاء بمثل هذه التصريحات من أجل إقناع الرأي العام الداخلي، مشيرا إلى أن تل أبيب تعلم بنفسها أنه لا مجال أمامها للاستعراض في هذا العالم وهو كـ"الطبل الفارغ".ولفت القائد العسكري الإيراني إلى أن إسرائيل توسلت بالآخرين من أجل إنهاء عملياتها وحروبها العسكرية على قطاع غزة، منوها إلى أن "منظومة القبة الحديدية للصهاينة أيضا لا تستطيع اعتراض الصواريخ التي تطلق نحوهم وأن شعبهم وكل العالم يعلمون بذلك"، وذلك في إشارة إلى فشل منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20220908/قائد-الجيش-الإيراني-قواتنا-البرية-أحبطت-التهديدات-القائمة-1067491064.html

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