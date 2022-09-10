https://sputnikarabic.ae/20220910/وزير-تشيكي-لا-يستبعد-خروج-المجر-من-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-روسيا-1067541058.html
وزير تشيكي لا يستبعد خروج المجر من الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا
وزير تشيكي لا يستبعد خروج المجر من الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا
صرح الوزير التشيكي للشؤون الأوروبية ميكولاس بيك على الهواء في المحطة الإذاعية Český rozhlas Plus أنه قد يصبح موقف الحكومة المجرية من العلاقات بين الكتلة... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T04:19+0000
2022-09-10T04:19+0000
2022-09-10T04:19+0000
التشيك
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال: "في الاتحاد الأوروبي، غالبًا ما تكون المفاوضات صعبة ويمكن أن تقوم بها العديد من البلدان. لكن المجر، في رأيي، قطعت شوطًا طويلاً إلى حافة نوع من الهاوية، والآن يجب أن تقرر ما إذا كانت ستبتعد عن هذه الحافة أو تخاطر وتقفز، لا أريد التكهن بعواقبها". مشيرا إلى أن موقف بودابست غالبا ما يتعارض مع مواقف الدول الأخرى في الكتلة.ولخص بيك أنه سيعمل في الأشهر المقبلة على إقناع المجر بالاتفاق مع بروكسل.في 9 سبتمبر/أيلول، تساءل وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو، خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عما إذا كان من المنطقي الاستمرار في الحفاظ على العقوبات المناهضة لروسيا. وشدد الوزير على فشل العقوبات المناهضة لروسيا وأن الاقتصاد الأوروبي ينهار.بالإضافة إلى ذلك، عارضسيجارتو إدخال سقف على أسعار الغاز الروسي. ووصف الدبلوماسي المبادرة بأنها "عقوبة طاقة خفية" وأشار إلى أن بودابست لم تكن مهتمة بالمشاركة في مثل هذه المشاريع.
التشيك
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
التشيك, أخبار الاتحاد الأوروبي
التشيك, أخبار الاتحاد الأوروبي
وزير تشيكي لا يستبعد خروج المجر من الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا
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صرح الوزير التشيكي للشؤون الأوروبية ميكولاس بيك على الهواء في المحطة الإذاعية Český rozhlas Plus أنه قد يصبح موقف الحكومة المجرية من العلاقات بين الكتلة الأوروبية وروسيا أساسًا لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقال: "في الاتحاد الأوروبي، غالبًا ما تكون المفاوضات صعبة ويمكن أن تقوم بها العديد من البلدان. لكن المجر، في رأيي، قطعت شوطًا طويلاً إلى حافة نوع من الهاوية، والآن يجب أن تقرر ما إذا كانت ستبتعد عن هذه الحافة أو تخاطر وتقفز، لا أريد التكهن بعواقبها". مشيرا إلى أن موقف بودابست غالبا ما يتعارض مع مواقف الدول الأخرى في الكتلة
.
ولخص بيك أنه سيعمل في الأشهر المقبلة على إقناع المجر بالاتفاق مع بروكسل.
في 9 سبتمبر/أيلول، تساءل وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو، خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عما إذا كان من المنطقي الاستمرار في الحفاظ على العقوبات المناهضة لروسيا. وشدد الوزير على فشل العقوبات المناهضة لروسيا وأن الاقتصاد الأوروبي ينهار.
بالإضافة إلى ذلك، عارضسيجارتو إدخال سقف على أسعار الغاز الروسي. ووصف الدبلوماسي المبادرة بأنها "عقوبة طاقة خفية" وأشار إلى أن بودابست لم تكن مهتمة بالمشاركة في مثل هذه المشاريع.