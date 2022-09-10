https://sputnikarabic.ae/20220910/وزير-تشيكي-لا-يستبعد-خروج-المجر-من-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-روسيا-1067541058.html

وزير تشيكي لا يستبعد خروج المجر من الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا

وزير تشيكي لا يستبعد خروج المجر من الاتحاد الأوروبي بسبب روسيا

صرح الوزير التشيكي للشؤون الأوروبية ميكولاس بيك على الهواء في المحطة الإذاعية Český rozhlas Plus أنه قد يصبح موقف الحكومة المجرية من العلاقات بين الكتلة... 10.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-10T04:19+0000

2022-09-10T04:19+0000

2022-09-10T04:19+0000

التشيك

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وقال: "في الاتحاد الأوروبي، غالبًا ما تكون المفاوضات صعبة ويمكن أن تقوم بها العديد من البلدان. لكن المجر، في رأيي، قطعت شوطًا طويلاً إلى حافة نوع من الهاوية، والآن يجب أن تقرر ما إذا كانت ستبتعد عن هذه الحافة أو تخاطر وتقفز، لا أريد التكهن بعواقبها". مشيرا إلى أن موقف بودابست غالبا ما يتعارض مع مواقف الدول الأخرى في الكتلة.ولخص بيك أنه سيعمل في الأشهر المقبلة على إقناع المجر بالاتفاق مع بروكسل.في 9 سبتمبر/أيلول، تساءل وزير الخارجية المجري بيتر سيجارتو، خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عما إذا كان من المنطقي الاستمرار في الحفاظ على العقوبات المناهضة لروسيا. وشدد الوزير على فشل العقوبات المناهضة لروسيا وأن الاقتصاد الأوروبي ينهار.بالإضافة إلى ذلك، عارضسيجارتو إدخال سقف على أسعار الغاز الروسي. ووصف الدبلوماسي المبادرة بأنها "عقوبة طاقة خفية" وأشار إلى أن بودابست لم تكن مهتمة بالمشاركة في مثل هذه المشاريع.

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