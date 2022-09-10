https://sputnikarabic.ae/20220910/وفاة-أحد-عناصر-الحرس-الوطني-الروسي-إثر-هجوم-مجهولين-في-مقاطعة-كورسك-1067549581.html
وفاة أحد عناصر الحرس الوطني الروسي إثر هجوم مجهولين في مقاطعة كورسك
وفاة أحد عناصر الحرس الوطني الروسي إثر هجوم مجهولين في مقاطعة كورسك
وتوفي أحد عناصر الحرس الوطني الروسي نتيجة لهجوم على دوريته في منطقة سودجانسكي التابعة لمقاطعة كورسك. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T12:05+0000
2022-09-10T12:05+0000
2022-09-10T12:05+0000
روسيا
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وكتبت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت: "وفقا للتقارير، يوم أمس (الجمعة) في منطقة سودجانسكي التابعة لمقاطعة كورسك كان هناك هجوم من قبل مجهولين على موظفي الحرس الروسي الذين كانوا يقومون بأنشطة تفتيش عملياتية".أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين إلى إدارة التحقيقات الرئيسية بالتحقيق في الحادث وتحديد المتورطين في الجريمة.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 26 أغسطس/آب، عن اعتقال عميل استخبارات أوكراني كان يقوم بأعمال تجسسية متعلقة بأهداف عسكرية في منطقة كورسك الروسية.وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا ومقطع فيديو يوثق اعترافات العميل الأوكراني الذي قال: إنه "عمل على جمع معلومات عن الضباط وعائلاتهم، وذلك من خلال طبيعة عمله كمهندس للديكور في الشقق والمنازل".
https://sputnikarabic.ae/20220909/الدفاع-الروسية-وسائل-الدفاع-الجوية-تسقط-6-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-يوم-واحد-1067520560.html
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روسيا
وفاة أحد عناصر الحرس الوطني الروسي إثر هجوم مجهولين في مقاطعة كورسك
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وتوفي أحد عناصر الحرس الوطني الروسي نتيجة لهجوم على دوريته في منطقة سودجانسكي التابعة لمقاطعة كورسك.
وكتبت لجنة التحقيق الروسية عبر قناتها على تلغرام، اليوم السبت: "وفقا للتقارير، يوم أمس (الجمعة) في منطقة سودجانسكي التابعة لمقاطعة كورسك كان هناك هجوم من قبل مجهولين على موظفي الحرس الروسي الذين كانوا يقومون بأنشطة تفتيش عملياتية".
وأضاف البيان: "ونتيجة لذلك، أصيب أحد ضباط السلطة التنفيذية وتوفي بعد ذلك في المستوصف".
أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين إلى إدارة التحقيقات الرئيسية بالتحقيق في الحادث وتحديد المتورطين في الجريمة.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في 26 أغسطس/آب، عن اعتقال عميل استخبارات أوكراني كان يقوم بأعمال تجسسية متعلقة بأهداف عسكرية في منطقة كورسك الروسية.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
بيانا رسميا ومقطع فيديو يوثق اعترافات العميل الأوكراني الذي قال: إنه "عمل على جمع معلومات عن الضباط وعائلاتهم، وذلك من خلال طبيعة عمله كمهندس للديكور في الشقق والمنازل".