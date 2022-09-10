https://sputnikarabic.ae/20220910/-خبير-يتوقع-أزمة-غذائية-في-أوروبا-1067541157.html
خبير يتوقع أزمة غذائية في أوروبا
خبير يتوقع أزمة غذائية في أوروبا
يعتقد سيرغي تشيرنيكوف، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، أن أوروبا قد تواجه أزمة غذائية بسبب مشاكل المناخ وعواقب العقوبات ضد... 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T04:42+0000
2022-09-10T04:42+0000
2022-09-10T05:10+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ولفت الخبير الانتباه إلى أن الدول الأوروبية تسجل انخفاضًا في الغلة والإنتاج مقارنة بالعام الماضي. فمثلا، حصدت فرنسا 18.5% أقل من محاصيل الذرة مقارنة بالعام الماضي، وقد يواجه المنتجون الأوروبيون الآخرون قريبًا انخفاضًا في جودة الحليب بسبب نقص الأعلاف الحيوانية.وقال تشيرنيكوف في مقابلة مع وكالة "برايم": "بالطبع، سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار مجموعة من المنتجات الغذائية، من البقالة إلى الحلويات، لكن من الصعب التنبؤ بحجمها الآن".الآن، بسبب ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية، والصعوبات الاقتصادية، وارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات السخيفة، والقيود الذاتية، يمكن كسر هذا النظام. لذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من نقص في الغذاء والطاقة، قد يكون أول من يعاني من تراجع العولمة والعقوبات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
خبير يتوقع أزمة غذائية في أوروبا
04:42 GMT 10.09.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 10.09.2022) تابعنا عبر
يعتقد سيرغي تشيرنيكوف، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد بجامعة الصداقة بين الشعوب في روسيا، أن أوروبا قد تواجه أزمة غذائية بسبب مشاكل المناخ وعواقب العقوبات ضد روسيا.
ولفت الخبير الانتباه إلى أن الدول الأوروبية تسجل انخفاضًا في الغلة والإنتاج
مقارنة بالعام الماضي. فمثلا، حصدت فرنسا 18.5% أقل من محاصيل الذرة مقارنة بالعام الماضي، وقد يواجه المنتجون الأوروبيون الآخرون قريبًا انخفاضًا في جودة الحليب بسبب نقص الأعلاف الحيوانية.
وقال تشيرنيكوف في مقابلة مع وكالة "برايم": "بالطبع، سيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار مجموعة من المنتجات الغذائية، من البقالة إلى الحلويات، لكن من الصعب التنبؤ بحجمها الآن".
كما أشار إلى أن العقوبات ضد روسيا أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما أدى إلى زيادة تكلفة النقل وعدم القدرة على تعويض النقص في المنتجات في جزء من العالم.
الآن، بسبب ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية، والصعوبات الاقتصادية، وارتفاع أسعار الطاقة والعقوبات السخيفة، والقيود الذاتية، يمكن كسر هذا النظام. لذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من نقص في الغذاء والطاقة، قد يكون أول من يعاني من تراجع العولمة والعقوبات.