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https://sputnikarabic.ae/20220910/-غوتيريش-لم-أر-مطلقا-مذبحة-مناخية-مثل-التي-تشهدها-باكستان-1067556185.html
غوتيريش: لم أر مطلقا "مذبحة مناخية" مثل التي تشهدها باكستان
غوتيريش: لم أر مطلقا "مذبحة مناخية" مثل التي تشهدها باكستان
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لم يشهد "مذبحة مناخية"، مثل التي تشهدها باكستان جراء الفيضانات العارمة. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T14:47+0000
2022-09-10T14:47+0000
باكستان
منظمة الأمم المتحدة
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي في مدينة كراتشي الساحلية، بحسب "فرانس برس".وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد شاهدت العديد من الكوارث الإنسانية في العالم لكن لم أشهد مطلقا مذبحة مناخية بهذا الحجم".وتابع غوتيريش: "ببساطة ليس لدي كلمات تصف ما شاهدته اليوم"، مشيرا إلى حجم الدماء الذي خلفته الفيضانات في البلد الآسيوي.ووصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى باكستان، أمس الجمعة، لدعم استجابة السلطات في مواجهة الفيضانات المدمرة.تسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية، في فيضانات جرفت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل، وأودت بحياة أكثر من 1391 شخصا في باكستان.ووفقا للحكومة التي ألقت باللائمة في هذه الكارثة على تغير المناخ، فإن المياه غمرت مناطق شاسعة من البلاد وأجبرت مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، في حين تعطلت حياة نحو 33 مليون شخص.
https://sputnikarabic.ae/20220905/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-عدد-ضحايا-فيضانات-باكستان-1290-قتيلا-و12500-مصابا-1067327453.html
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باكستان, منظمة الأمم المتحدة
باكستان, منظمة الأمم المتحدة

غوتيريش: لم أر مطلقا "مذبحة مناخية" مثل التي تشهدها باكستان

14:47 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه لم يشهد "مذبحة مناخية"، مثل التي تشهدها باكستان جراء الفيضانات العارمة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي في مدينة كراتشي الساحلية، بحسب "فرانس برس".
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5 سبتمبر, 15:24 GMT
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "لقد شاهدت العديد من الكوارث الإنسانية في العالم لكن لم أشهد مطلقا مذبحة مناخية بهذا الحجم".
وتابع غوتيريش: "ببساطة ليس لدي كلمات تصف ما شاهدته اليوم"، مشيرا إلى حجم الدماء الذي خلفته الفيضانات في البلد الآسيوي.
ووصل الأمين العام للأمم المتحدة إلى باكستان، أمس الجمعة، لدعم استجابة السلطات في مواجهة الفيضانات المدمرة.
تسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية، في فيضانات جرفت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل، وأودت بحياة أكثر من 1391 شخصا في باكستان.
ووفقا للحكومة التي ألقت باللائمة في هذه الكارثة على تغير المناخ، فإن المياه غمرت مناطق شاسعة من البلاد وأجبرت مئات الآلاف على مغادرة منازلهم، في حين تعطلت حياة نحو 33 مليون شخص.
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