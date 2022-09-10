https://sputnikarabic.ae/20220910/-مجلة-فوربس-7-شركات-قطرية-ضمن-قائمة-أقوى-100-شركة-عائلية-عربية--1067546179.html
مجلة "فوربس"... 7 شركات قطرية ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية
مجلة "فوربس"... 7 شركات قطرية ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية
ضمت قائمة مجلة "فوربس" في الشرق الأوسط، لأقوى 100 شركة عائلية عربية، للعام 2022، 7 شركات قطرية. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T09:22+0000
2022-09-10T09:22+0000
2022-09-10T09:22+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لموقع فوربس فقد جاءت شركة الفيصل القابضة، في المرتبة التاسعة، والتي تعمل من خلال 50 نشاطا في قطاعات مختلفة منها الثقافة والتعليم والعقارات والإنشاءات، وتمتلك 29 فندقًا في مختلف البلدان العربية والأوروبية وفي أمريكا أيضا.وفي المرتبة الـ13 جاءت شركة باور إنترناشيونال هولدينغ، حيث تعمل في قطاع المقاولات العامة، والصناعات والخدمات، والزراعة والصناعات الغذائية، والعقارات، وفيها ما يفوق الـ 65 ألف موظف ولديها أعمال في 10 دول.وفي المرتبة الـ 33 جاءت مجموعة الفردان، التي تعمل في مجالات المجوهرات والتبادل المالي وتطوير العقارات والسيارات والضيافة والبحرية والاستثمار.أما مجموعة الجيده، فقد جاءت في المركز 93 في القائمة، وقد تأسست في العام 1898، وتعمل في مجالات العقارات والطاقة والمعدات الثقيلة والسيارات والتوريدات الكهربائية والصناعية.وفي النهاية، جاءت مجموعة المفتاح في المرتبة الـ100، وتعمل في 14 قطاعاً، بما في ذلك: الهندسة والبناء والسيارات والنقل والعقارات واللياقة البدنية والتعليم والأجهزة المنزلية.
https://sputnikarabic.ae/20220607/مصر-تدعو-الشركات-القطرية-لزيارتها-لاستكشاف-الفرص-الاستثمارية-1063220754.html
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أخبار قطر اليوم
مجلة "فوربس"... 7 شركات قطرية ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية
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ضمت قائمة مجلة "فوربس" في الشرق الأوسط، لأقوى 100 شركة عائلية عربية، للعام 2022، 7 شركات قطرية.
ووفقا لموقع
فوربس فقد جاءت شركة الفيصل القابضة، في المرتبة التاسعة، والتي تعمل من خلال 50 نشاطا في قطاعات مختلفة منها الثقافة والتعليم والعقارات والإنشاءات، وتمتلك 29 فندقًا في مختلف البلدان العربية والأوروبية وفي أمريكا أيضا.
وفي المرتبة الـ13 جاءت شركة باور إنترناشيونال هولدينغ، حيث تعمل في قطاع المقاولات العامة، والصناعات والخدمات، والزراعة والصناعات الغذائية، والعقارات، وفيها ما يفوق الـ 65 ألف موظف ولديها
أعمال في 10 دول.
وفي المرتبة الـ 33 جاءت مجموعة الفردان، التي تعمل في مجالات المجوهرات والتبادل المالي وتطوير العقارات والسيارات والضيافة والبحرية والاستثمار.
وفي المرتبة الـ74 جاءت مجموعة المانع، التي تأسست في العام 1960، وتعمل في مجالات السيارات والصناعات والمقاولات، والعقارات وتطوير المشاريع، والأغذية والمشروبات/ ولديها نحو 10 آلاف موظف، وأكثر من 30 شركة تابعة
أما مجموعة الجيده، فقد جاءت في المركز 93 في القائمة، وقد تأسست في العام 1898، وتعمل في مجالات العقارات والطاقة والمعدات الثقيلة والسيارات والتوريدات الكهربائية والصناعية.
وفي المرتبة الـ96، جاءت شركة أبوعيسى القابضة، التي تأسست في العام 1981، وتضم الآن أكثر من 70 شركة في 11 قطاعًا، أهمها البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والعقارات والبث والمقاولات والخدمات الهندسية.
وفي النهاية، جاءت مجموعة المفتاح في المرتبة الـ100، وتعمل في 14 قطاعاً، بما في ذلك: الهندسة والبناء والسيارات والنقل والعقارات واللياقة البدنية والتعليم والأجهزة المنزلية.