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5 أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام... صور
5 أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام... صور
كشف مركز بحثي متخصص في حصر الأشجار المعمرة في الصين أن البلاد يوجد فيها 5 أشجار يتجاوز عمرها 5 آلاف عام. 10.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-10T14:56+0000
2022-09-10T14:56+0000
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الصين
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جاء ذلك وفقا للمركز الوطني المتخصص في حصر أعداد الأشجار القديمة التي تمثل قيمة كبيرة في الصين، حسبما تقول صحيفة "الشعب" الصينية.ونشرت الصحيفة صورا لبعض الأشجار المعمرة في الصين، مشيرة إلى أن المرصد الوطني للأشجار يجمع بيانات أكثر من 5 آلاف شجرة تاريخية من الأشجار التي لها قيمة عالية.وتابعت: "من بين هذه الأشجار يوجد أكثر من 10 آلاف شجرة يتجاوز عمرها ألف عام".ولفتت إلى أن الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 100 و299 عاما يتجاوز عددها مليون شجرة.
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منوعات, الصين
منوعات, الصين

5 أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام... صور

14:56 GMT 10.09.2022
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورأشجار الخريف في إقليم كراسنويارسكي كراي، روسيا 21سبتمبر 2020
أشجار الخريف في إقليم كراسنويارسكي كراي، روسيا 21سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
© Sputnik . Ilya Naymushin
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كشف مركز بحثي متخصص في حصر الأشجار المعمرة في الصين أن البلاد يوجد فيها 5 أشجار يتجاوز عمرها 5 آلاف عام.
جاء ذلك وفقا للمركز الوطني المتخصص في حصر أعداد الأشجار القديمة التي تمثل قيمة كبيرة في الصين، حسبما تقول صحيفة "الشعب" الصينية.
ونشرت الصحيفة صورا لبعض الأشجار المعمرة في الصين، مشيرة إلى أن المرصد الوطني للأشجار يجمع بيانات أكثر من 5 آلاف شجرة تاريخية من الأشجار التي لها قيمة عالية.
وتابعت: "من بين هذه الأشجار يوجد أكثر من 10 آلاف شجرة يتجاوز عمرها ألف عام".
ولفتت إلى أن الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 100 و299 عاما يتجاوز عددها مليون شجرة.
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