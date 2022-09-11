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https://sputnikarabic.ae/20220911/آيفون-14-يتخلص-من-شريحة-الاتصال-العادية-داخل-أمريكا-فقط-1067572837.html
‏"آيفون 14" يتخلص من شريحة الاتصال العادية... داخل أمريكا فقط
‏"آيفون 14" يتخلص من شريحة الاتصال العادية... داخل أمريكا فقط
كشفت تقارير أن تشكيلة هواتف "آيفون 14" الجديدة، التي أعلنت شركة "آبل" عنها الأسبوع الماضي، لن تحتوي ‏على شرائح اتصال، ولكن داخل الولايات المتحدة.‏ 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T06:35+0000
2022-09-11T06:35+0000
شركة آبل
مجتمع
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وعوضا عن ذلك، سيكون أصحاب "آيفون 14" داخل أمريكا قادرين على استخدام وحدتي "إي سيم" الذكية في وقت واحد، وهي شرائح إلكترونية ليست ملموسة تتسم بعدة مميزات، منها الانتقال إلى شبكة اتصالات جديدة، خاصة وأن معظم شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى، والعديد منها في جميع أنحاء العالم تدعم "إي سيم".كما تستخدم شبكة "تي-موبايل" البارزة في أمريكا حاليا شرائح "إي سيم" تسمح باختيار شبكتها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقا لموقع "ذا فيرج".كذلك من مميزات شرائح "إي سيم" الذكية هو إمكانية نقلها إلى هاتف "آيفون" آخر عبر تقنية "البلوثوت"، وما يسهل من ذلك هو نظام تحديث "آي أو إس 16" من "آبل"، الذي سيتم طرحه غدا الاثنين الموافق 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.تدعم هواتف "آيفون" شرائح "إي سيم" منذ عام 2018.ولا تزال تشكيلة هواتف "آيفون 14" تشمل فتحات لشرائح اتصال "نانو سيم" خارج الولايات المتحدة.
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شركة آبل, مجتمع
شركة آبل, مجتمع

‏"آيفون 14" يتخلص من شريحة الاتصال العادية... داخل أمريكا فقط

06:35 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / Justin Sullivanإطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
© AFP 2022 / Justin Sullivan
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كشفت تقارير أن تشكيلة هواتف "آيفون 14" الجديدة، التي أعلنت شركة "آبل" عنها الأسبوع الماضي، لن تحتوي ‏على شرائح اتصال، ولكن داخل الولايات المتحدة.‏
وعوضا عن ذلك، سيكون أصحاب "آيفون 14" داخل أمريكا قادرين على استخدام وحدتي "إي سيم" الذكية في وقت واحد، وهي شرائح إلكترونية ليست ملموسة تتسم بعدة مميزات، منها الانتقال إلى شبكة اتصالات جديدة، خاصة وأن معظم شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى، والعديد منها في جميع أنحاء العالم تدعم "إي سيم".
كما تستخدم شبكة "تي-موبايل" البارزة في أمريكا حاليا شرائح "إي سيم" تسمح باختيار شبكتها لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقا لموقع "ذا فيرج".
كذلك من مميزات شرائح "إي سيم" الذكية هو إمكانية نقلها إلى هاتف "آيفون" آخر عبر تقنية "البلوثوت"، وما يسهل من ذلك هو نظام تحديث "آي أو إس 16" من "آبل"، الذي سيتم طرحه غدا الاثنين الموافق 12 سبتمبر/ أيلول الجاري.
تدعم هواتف "آيفون" شرائح "إي سيم" منذ عام 2018.
ولا تزال تشكيلة هواتف "آيفون 14" تشمل فتحات لشرائح اتصال "نانو سيم" خارج الولايات المتحدة.
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