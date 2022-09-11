https://sputnikarabic.ae/20220911/أمريكا-تدعو-أنصار-الله-للانخراط-في-جهود-السلام-باليمن-وتطالب-بتمديد-هدنة-الأمم-المتحدة-1067599609.html

أمريكا تدعو "أنصار الله" للانخراط في جهود السلام باليمن وتطالب بتمديد هدنة الأمم المتحدة

أمريكا تدعو "أنصار الله" للانخراط في جهود السلام باليمن وتطالب بتمديد هدنة الأمم المتحدة

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأحد، "جماعة أنصار الله في اليمن إلى الانخراط في جهود السلام، ووقف الهجمات العسكرية". 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T15:45+0000

2022-09-11T15:45+0000

2022-09-11T15:45+0000

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أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ليندركينغ، في تصريح مع قناة "الجزيرة"، إن "هجمات الحوثيين على مدينة تعز يجب ألا تتكرر، وعليهم الانخراط في جهود بناء السلام"، داعيا الجماعة "لفتح الطرق للمدن لا سيما طريق تعز لأن هذه قضية إنسانية".وبشأن يخص الهدنة الأممية، قال المبعوث الأمريكي إنهم "ملتزمون بتمديد الهدنة لتوسيع وقف إطلاق النار وزيادة الرحلات الجوية"، مشيرا إلى أن "هناك دعم إقليمي والتزام أممي بالهدنة ونسعى إلى تقويتها وأدعو الحوثيين للالتزام بها".وتابع: "نريد تمديد الهدنة بعد الثاني من أكتوبر لصالح اليمنيين وهذا أمر يمكن إنجازه"، مشيرا إلى أن "وحدة مجلس القيادة الرئاسي عنصر حيوي لبناء السلام في اليمن وهو يحظى بدعم إقليمي ودولي".وأعلن رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" والناطق باسمها، محمد عبدالسلام، أمس السبت، 4 شروط لموافقة جماعته على أي تمديد جديد لهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن.وأكد عبدالسلام خلال لقائه كبير مستشاري الخارجية الإيرانية علي أصغر خاجي، أن "التطبيق الصحيح لبنود الاتفاق ورفع الحصار وإيقاف العدوان [في إشارة إلى العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية] ودفع رواتب الموظفين أمر ضروري لاستمرار الهدنة".وأعرب عبدالسلام عن شكر جماعة "أنصار الله" لإيران على دعمها السياسي والإنساني لليمن وشعبه.من جانبه، أعرب "خاجي" عن "أمل بلاده في أن تفضي خطوة وقف إطلاق النار في اليمن السارية منذ شهر نيسان/أبريل الماضي والتي تنتهي مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى رفع الحصار الكامل دون قيد أو شرط وبدء الحوار السياسي.وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد أعلن في الثاني من أغسطس/ آب الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و"أنصار الله" على تمديد الهدنة في البلاد، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشددا على التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.ويذكر أن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، مع تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين.وتسمح الهدنة برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيا، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.

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