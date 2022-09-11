https://sputnikarabic.ae/20220911/أوكيناوا-اليابانية-تنتخب-حاكما-معارضا-يرفض-الوجود-العسكري-الأمريكي-1067599780.html
أوكيناوا اليابانية تنتخب حاكما معارضا يرفض الوجود العسكري الأمريكي
أوكيناوا اليابانية تنتخب حاكما معارضا يرفض الوجود العسكري الأمريكي
أعيد اليوم الأحد، انتخاب حاكم أوكيناوا الحالي، الذي يعارض وجود قاعدة مشاة البحرية الأمريكية الذي فرضته الحكومة المركزية اليابانية، ويدعو إلى مزيد من خفض القوات... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T15:49+0000
2022-09-11T15:49+0000
2022-09-11T15:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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حاكم أوكيناوا ديني تاماكي، المدعوم من أحزاب المعارضة، كان متأكدا من فوزه بولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام اليابانية الكبرى، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".أعلن تاماكي وأنصاره انتصاره واحتفلوا بالهتافات بعد فترة وجيزة من نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت فوزه على منافسين، أحدهما؛ أتسوشي ساكيما المدعوم من كتلة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الحاكمة.قد يؤدي فوز تاماكي إلى تعميق التوترات بين أوكيناوا والحكومة المركزية. جرى بالفعل تأخير خطة نقل قاعدة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأمريكية من حي مزدحم إلى منطقة أقل كثافة سكانية في الجزيرة منذ سنوات. يريد السكان إغلاق القاعدة وإزالتها تماما.قال تاماكي: "لم يتزعزع التزامي بحل مشكلة القاعدة العسكرية الأمريكية من أجل مستقبل أوكيناوا. سأواصل مساعي لنقل إرادة أوكيناوا إلى الحكومة المركزية".خلال الحملة الانتخابية، تعهد تاماكي أيضا ببذل المزيد لتحسين اقتصاد أوكيناوا. تضررت السياحة في الجزيرة شبه الاستوائية المعروفة بشعابها المرجانية والحياة البحرية وثقافتها الفريدة من الوباء بشدة.شهدت أوكيناوا واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الثانية، وكانت تحت الاحتلال الأمريكي حتى عادت إلى سيطرة اليابان في عام 1972.واليوم، فإن غالبية القوات الأمريكية البالغ عددها 50 ألف جندي ف و70% من المنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة في اليابان بموجب اتفاقية أمنية ثنائية، لا تزال داخل أوكيناوا، والتي تمثل 0.6% فقط من الأراضي اليابانية.
https://sputnikarabic.ae/20220802/13-مقاتلة-أمريكية-تحلق-من-قاعدة-في-أوكيناوا-اليابانية-لمرافقة-طائرة-بيلوسي-1065908579.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أوكيناوا اليابانية تنتخب حاكما معارضا يرفض الوجود العسكري الأمريكي
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أعيد اليوم الأحد، انتخاب حاكم أوكيناوا الحالي، الذي يعارض وجود قاعدة مشاة البحرية الأمريكية الذي فرضته الحكومة المركزية اليابانية، ويدعو إلى مزيد من خفض القوات الأمريكية في الجزيرة الجنوبية.
حاكم أوكيناوا ديني تاماكي، المدعوم من أحزاب المعارضة، كان متأكدا من فوزه بولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام اليابانية الكبرى، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".
أعلن تاماكي وأنصاره انتصاره واحتفلوا بالهتافات بعد فترة وجيزة من نتائج استطلاعات الرأي التي أظهرت فوزه على منافسين، أحدهما؛ أتسوشي ساكيما المدعوم من كتلة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الحاكمة.
قد يؤدي فوز تاماكي إلى تعميق التوترات بين أوكيناوا والحكومة المركزية
. جرى بالفعل تأخير خطة نقل قاعدة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأمريكية من حي مزدحم إلى منطقة أقل كثافة سكانية في الجزيرة منذ سنوات. يريد السكان إغلاق القاعدة وإزالتها تماما.
قال تاماكي: "لم يتزعزع التزامي بحل مشكلة القاعدة العسكرية الأمريكية من أجل مستقبل أوكيناوا. سأواصل مساعي لنقل إرادة أوكيناوا إلى الحكومة المركزية".
خلال الحملة الانتخابية، تعهد تاماكي أيضا ببذل المزيد لتحسين اقتصاد أوكيناوا. تضررت السياحة في الجزيرة شبه الاستوائية المعروفة بشعابها المرجانية والحياة البحرية وثقافتها الفريدة من الوباء بشدة.
شهدت أوكيناوا واحدة من أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الثانية، وكانت تحت الاحتلال الأمريكي حتى عادت إلى سيطرة اليابان في عام 1972.
واليوم، فإن غالبية القوات الأمريكية
البالغ عددها 50 ألف جندي ف و70% من المنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة في اليابان بموجب اتفاقية أمنية ثنائية، لا تزال داخل أوكيناوا، والتي تمثل 0.6% فقط من الأراضي اليابانية.