https://sputnikarabic.ae/20220911/إسرائيل-تعتقل-607-فلسطينيين-خلال-شهر-أغسطس-بينهم-59-طفلا-1067586206.html
إسرائيل تعتقل 607 فلسطينيين خلال شهر أغسطس بينهم 59 طفلا
إسرائيل تعتقل 607 فلسطينيين خلال شهر أغسطس بينهم 59 طفلا
اعتقلت السلطات الإسرائيلية خلال شهر أغسطس/آب الماضي، 607 فلسطينيين، من بينهم 59 طفلاً، و13 من النساء. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:24+0000
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وذكرت صحيفة القدس، ظهر اليوم الأحد، أن حالات الاعتقال في مدينة القدس المحتلة قد شكلت النسبة الأعلى في كل شهر، تليها مدينة الخليل، ثم بيت لحم، وجنين.وشهد شهر أغسطس الماضي كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، بما فيها الإعدامات الميدانية وسياسة العقاب الجماعي، وكذلك تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، وهي العمليات التي رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم.وواصلت السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها وعمليات الانتقام بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، فضلا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها إصابات شديدة بين صفوف المعتقلين برصاص الجيش الإسرائيلي.وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - القدس)، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 4650 أسيرا، حتى نهاية شهر أغسطس 2022.ومن بين هؤلاء الأسرى 32 أسيرة، ونحو 180 قاصرا، و743 معتقلا إداريا من بينهم أسيرتان، وأربعة أطفال.وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال الشهر نفسه في مدينة القدس، بلغت 148 حالة، من بينها 30 طفلا وقاصرا، و7 من النساء، تليها مدينة الخليل بـ 118 حالة، وبيت لحم بـ 96 حالة اعتقال.في وقت بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر ذاته، 272 أمرا، منها 143 أمرا جديدا، و129 أمر تجديد.
https://sputnikarabic.ae/20220903/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بتحقيق-دولي-في-وفاة-معتقل-فلسطيني-لدى-إسرائيل-1067227828.html
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أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تعتقل 607 فلسطينيين خلال شهر أغسطس بينهم 59 طفلا
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اعتقلت السلطات الإسرائيلية خلال شهر أغسطس/آب الماضي، 607 فلسطينيين، من بينهم 59 طفلاً، و13 من النساء.
وذكرت صحيفة
القدس، ظهر اليوم الأحد، أن حالات الاعتقال في مدينة القدس المحتلة قد شكلت النسبة الأعلى في كل شهر، تليها مدينة الخليل، ثم بيت لحم، وجنين.
وشهد شهر أغسطس الماضي كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية، بما فيها الإعدامات الميدانية وسياسة العقاب الجماعي، وكذلك تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، وهي العمليات التي رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم.
وواصلت السلطات الإسرائيلية
انتهاكاتها وعمليات الانتقام بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، فضلا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها إصابات شديدة بين صفوف المعتقلين برصاص الجيش الإسرائيلي.
وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة - القدس)، إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 4650 أسيرا، حتى نهاية شهر أغسطس 2022.
ومن بين هؤلاء الأسرى
32 أسيرة، ونحو 180 قاصرا، و743 معتقلا إداريا من بينهم أسيرتان، وأربعة أطفال.
وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال الشهر نفسه في مدينة القدس، بلغت 148 حالة، من بينها 30 طفلا وقاصرا، و7 من النساء، تليها مدينة الخليل بـ 118 حالة، وبيت لحم بـ 96 حالة اعتقال.
في وقت بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر ذاته، 272 أمرا، منها 143 أمرا جديدا، و129 أمر تجديد.