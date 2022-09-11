https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-البرتغال-رفضت-جميع-طلبات-التأشيرة-الذهبية-التي-تقدم-بها-مواطنون-روس-منذ-أواخر-فبراير-1067578395.html

إعلام: البرتغال رفضت جميع طلبات التأشيرة الذهبية التي تقدم بها مواطنون روس منذ أواخر فبراير

إعلام: البرتغال رفضت جميع طلبات التأشيرة الذهبية التي تقدم بها مواطنون روس منذ أواخر فبراير

رفضت البرتغال جميع طلبات التأشيرة الذهبية للمواطنين الروس منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T10:21+0000

2022-09-11T10:21+0000

2022-09-11T10:21+0000

البرتغال

أخبار روسيا اليوم

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ووفقا لصحيفة "بوبليكو" البرتغالية، فقد رفضت السلطات البرتغالية منح التأشيرات الذهبية التي تقدم بها مواطنون روس منذ أواخر فبراير الماضي، وتحديدا منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.والتأشيرة الذهبية هي تأشيرة إقامة تُمنح للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي يكون لأصحابها استثمارات كبيرة في الاقتصاد البرتغالي.وأوضحت الصحيفة أن دائرة الهجرة والحدود البرتغالية قد تلقت في الفترة من نهاية فبراير إلى أغسطس/ آب، 10 طلبات للحصول على تأشيرات ذهبية من مواطنين روس مقابل استثمارات، تم رفضها جميعًا، في حين أنه وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم إصدار أكثر من 430 تأشيرة ذهبية للروس في البرتغال، باستثمارات إجمالية تجاوزت 277 مليون يورو.وأصبح السفر بين روسيا والاتحاد الأوروبي أسهل بكثير في عام 2007 عندما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، حيث تم تخفيض رسوم التأشيرة، وتبسيط قواعد الحصول على تأشيرة متعددة الجنسيات، وخفض قائمة الوثائق الضرورية وإلغاء تأشيرات الدبلوماسيين.لكن وفي أواخر فبراير الماضي، وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، علق الاتحاد الأوروبي الاتفاقية جزئيًا، وألغى تفضيلات الدبلوماسيين الروس والمسؤولين الآخرين، فضلاً عن ممثلي مجتمع الأعمال الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20160813/1019880053.html

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