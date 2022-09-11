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https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-القضاء-العراقي-يحقق-في-وقائع-فساد-مرتبطة-بوزير-النفط-1067589623.html
إعلام: القضاء العراقي يحقق في وقائع فساد مرتبطة بوزير النفط
إعلام: القضاء العراقي يحقق في وقائع فساد مرتبطة بوزير النفط
تنظر محكمة تحقيق الكرخ في محافظة بغداد العراقية، والتي تعنى بالبحث في قصايا النزاهة، في شبهات فساد تتعلق بوزير النفط إحسان عبد الجبار، بحسب وسائل إعلام محلية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T13:08+0000
2022-09-11T13:08+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري عن مصادر قضائية قولها، إن محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة تحقق بالفعل في شبهات فساد تخص الوزير إحسان عبد الجبار.وأوضحت المصادر أن هذا التحقيق يركز على مزاعم الاستيلاء على أراض مميزة مملوكة لشركة نفط الوسط في محافظة بغداد في منطقة المنصور/ الداودي، ومحافظة البصرة في منطقة الرباط، وبيعها خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.ووفقا للمصادر القضائية، "طلب الوزير مبالغ مالية من شركات أجنبية مقابل توجيه المناقصة الخاصة بتحديث مشروع تحلية الغاز وملحقاته في حقل القرنة الغربي الثاني".في وقت سابق هذا الشهر، بلغ مجمل القضايا المسجلة ضد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في هيئة النزاهة، 29 قضية جزائية أحيلت إلى القضاء، بحسب ما كشفت تقارير إعلامية.ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصدر قوله إن "هيئة النزاهة أحالت 29 قضية بحق وزير النفط الحالي، إحسان عبد الجبار، وهو نفسه المدير العام السابق لشركة نفط البصرة إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقية في كافة القضايا".
https://sputnikarabic.ae/20220904/رفع-29-دعوى-قضائية-ضد-وزير-النفط-العراقي-1067270624.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

إعلام: القضاء العراقي يحقق في وقائع فساد مرتبطة بوزير النفط

13:08 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / -الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في قصر السلام في بغداد
الرئيس العراقي برهم صالح مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في قصر السلام في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / -
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تنظر محكمة تحقيق الكرخ في محافظة بغداد العراقية، والتي تعنى بالبحث في قصايا النزاهة، في شبهات فساد تتعلق بوزير النفط إحسان عبد الجبار، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقل موقع "السومرية نيوز" الإخباري عن مصادر قضائية قولها، إن محكمة الكرخ المختصة بقضايا النزاهة تحقق بالفعل في شبهات فساد تخص الوزير إحسان عبد الجبار.
وأوضحت المصادر أن هذا التحقيق يركز على مزاعم الاستيلاء على أراض مميزة مملوكة لشركة نفط الوسط في محافظة بغداد في منطقة المنصور/ الداودي، ومحافظة البصرة في منطقة الرباط، وبيعها خلافا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة.
وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
رفع 29 دعوى قضائية ضد وزير النفط العراقي
4 سبتمبر, 14:47 GMT
ووفقا للمصادر القضائية، "طلب الوزير مبالغ مالية من شركات أجنبية مقابل توجيه المناقصة الخاصة بتحديث مشروع تحلية الغاز وملحقاته في حقل القرنة الغربي الثاني".
في وقت سابق هذا الشهر، بلغ مجمل القضايا المسجلة ضد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في هيئة النزاهة، 29 قضية جزائية أحيلت إلى القضاء، بحسب ما كشفت تقارير إعلامية.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن مصدر قوله إن "هيئة النزاهة أحالت 29 قضية بحق وزير النفط الحالي، إحسان عبد الجبار، وهو نفسه المدير العام السابق لشركة نفط البصرة إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقية في كافة القضايا".
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