https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-بريطاني-الرئيس-بوتين-أول-زعيم-يهنئ-الملك-تشارلز-الثالث-بجلوسه-على-العرش-1067570731.html
إعلام بريطاني: الرئيس بوتين أول زعيم يهنئ الملك تشارلز الثالث بجلوسه على العرش
إعلام بريطاني: الرئيس بوتين أول زعيم يهنئ الملك تشارلز الثالث بجلوسه على العرش
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أول رئيس وزعيم يهنئ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا باعتلائه العرش. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T01:37+0000
2022-09-11T01:37+0000
2022-09-11T01:37+0000
أخبار الأمير تشارلز
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة "تلغراف"، اليوم الأحد، إن، "الرئيس بوتين أرسل برقية تهنئة إلى تشارلز الثالث هنأه فيها بجلوسه على العرش البريطاني وتمنى له التوفيق ودوام الصحة".ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس بوتين وتشارلز الثالث التقيا شخصيا عدة مرات، بما في ذلك أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي إلى المملكة المتحدة عام 2003.كان الكرملين أعلن يوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة بمناسبة توليه العرش رسميًا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.وذكر الكرملين، في بيان: "أرسل فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمناسبة توليه العرش".وقال بوتين في البرقية: "جلالة الملك، أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة توليكم العرش. أتمنى لجلالتك التوفيق والصحة".وفي وقت سابق من السبت، أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، من قصر سانت جيمس، تشارلز ملكا جديدا للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220910/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ملك-المملكة-المتحدة-تشارلز-الثالث-بمناسبة-توليه-العرش-1067548452.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأمير تشارلز, فلاديمير بوتين
أخبار الأمير تشارلز, فلاديمير بوتين
إعلام بريطاني: الرئيس بوتين أول زعيم يهنئ الملك تشارلز الثالث بجلوسه على العرش
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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أول رئيس وزعيم يهنئ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا باعتلائه العرش.
موسكو - سبوتنيك. وقالت صحيفة
"تلغراف"، اليوم الأحد، إن، "الرئيس بوتين أرسل برقية تهنئة إلى تشارلز الثالث
هنأه فيها بجلوسه على العرش البريطاني وتمنى له التوفيق ودوام الصحة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس بوتين وتشارلز الثالث التقيا شخصيا عدة مرات، بما في ذلك أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي إلى المملكة المتحدة عام 2003.
كان الكرملين أعلن يوم السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة بمناسبة توليه العرش رسميًا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.
وذكر الكرملين، في بيان: "أرسل فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمناسبة توليه العرش".
وقال بوتين في البرقية: "جلالة الملك، أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة توليكم العرش. أتمنى لجلالتك التوفيق والصحة".
وفي وقت سابق من السبت، أعلن مجلس الخلافة، المؤلف من مئات الساسة والأساقفة وكبار موظفي الحكومة، من قصر سانت جيمس، تشارلز ملكا جديدا للبلاد.