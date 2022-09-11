https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-قائد-الجيش-المغربي-يزور-إسرائيل-الثلاثاء-المقبل-في-أول-زيارة-من-نوعها-1067604899.html
إعلام: قائد الجيش المغربي يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل في أول زيارة من نوعها
إعلام: قائد الجيش المغربي يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل في أول زيارة من نوعها
يقوم قائد الجيش المغربي، الفاروق بلخير، بزيارة إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، في أول زيارة من نوعها. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T17:18+0000
2022-09-11T17:18+0000
2022-09-11T17:24+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
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أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن "المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير سيصل إلى إسرائيل الثلاثاء المقبل"، مشيرة إلى أن "مراسم رسمية لاستقباله ستجري في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية".وأضافت الصحيفة أن "بلخير سيكون من ضمن 9 رؤساء أركان الدفاع يُمثلون 9 دول، إضافة إلى مشاركين عسكريين آخرين يمثلون 25 بلدا، كفنلندا والهند وبولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك وهولندا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة واليونان وقبرص وممثلي حلف شمال الأطلسي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مشاركة الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل.وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قام بزيرة إلى المغرب في يوليو/ تموز الماضي وصفها بأنها "فريدة من نوعها، وخير دليل على التحول التاريخي في المنطقة".واستأنفت إسرائيل والمغرب علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20220908/إسرائيل-تستضيف-مؤتمرا-دوليا-بشأن-التحديث-العسكري-بمشاركة-العشرات-من-قادة-جيوش-العالم-الأول-من-نوعه-1067486603.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم
إعلام: قائد الجيش المغربي يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل في أول زيارة من نوعها
17:18 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 17:24 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
يقوم قائد الجيش المغربي، الفاروق بلخير، بزيارة إلى إسرائيل يوم الثلاثاء المقبل، في أول زيارة من نوعها.
أفادت صحيفة
"جيروزاليم بوست" العبرية، بأن "المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير سيصل إلى إسرائيل الثلاثاء المقبل"، مشيرة إلى أن "مراسم رسمية لاستقباله ستجري في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية".
وأضافت الصحيفة أن "بلخير سيكون من ضمن 9 رؤساء أركان الدفاع يُمثلون 9 دول، إضافة إلى مشاركين عسكريين آخرين يمثلون 25 بلدا، كفنلندا والهند وبولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك وهولندا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة واليونان وقبرص وممثلي حلف شمال الأطلسي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مشاركة الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي
سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل.
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قام بزيرة إلى المغرب
في يوليو/ تموز الماضي وصفها بأنها "فريدة من نوعها، وخير دليل على التحول التاريخي في المنطقة".
واستأنفت إسرائيل والمغرب علاقاتهما الدبلوماسية أواخر عام 2020، بعد قطيعة دامت لعقدين، عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.