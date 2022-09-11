https://sputnikarabic.ae/20220911/إعلام-يتوقع-لأوروبا-مصير-روما-القديمة-1067574334.html
إعلام يتوقع لأوروبا مصير روما القديمة
إعلام يتوقع لأوروبا مصير روما القديمة
كتب صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن أوروبا تشهد انحدارًا مشابهًا لسقوط الإمبراطورية الرومانية. وفقا لها، إن تاريخ انهيار روما له العديد من المصادفات المتتالية مع... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T07:39+0000
2022-09-11T07:39+0000
2022-09-11T07:39+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أطلق المؤلف على العلامة الأولى فترة تضخم ضربت العملة المستقرة سابقاً. في الإمبراطورية الرومانية، لم تنخفض قيمة المال لمدة قرنين ونصف تقريبًا، ولكن بعد ذلك قلب تخفيض قيمة العملة النظام الاجتماعي رأساً على عقب.تعتبر الصحيفة أن الوباء هو العامل الثاني - فقد انتشر الطاعون الأنطوني في الإمبراطورية الرومانية وما بعدها قبل فترة التضخم.وقالت: "من الصعب تحديد كيف أثّر الطاعون بالضبط على تطور الأسعار في الإمبراطورية كما من الصعب تحديد عدد الضحايا. ووفقًا للتقارير، توفي واحد من كل عشرة من السكان في المراكز الحضرية للإمبراطورية، وقضى الجيش على ثلثهم في المخيمات الميدانية، ولا شك في أن النظام النقدي والاقتصادي لم يعد على حاله بعد الطاعون الأنطوني، ربما لأن السياسيين حاولوا تنظيم الأسعار".بالإضافة إلى ذلك، أدت سيطرة الدولة على السوق إلى تفاقم الأزمة بشكل أكبر. على سبيل المثال، تم تحديد أسعار قصوى للحبوب، والتي كانت أقل من أسعار السوق، مما أدى إلى انخفاض العرض وتوقف التجارة بين المدن والمحافظات.وأضافت الصحيفة: "عانت ألمانيا مرتين من أزمتين متداخلتين لأن الدولة، كدولة مصدرة، تعتمد بشكل أكبر على طرق التجارة الآمنة أكثر من أي بلد آخر تقريبًا. كما هو الحال في الإمبراطورية الرومانية قبل 2000 عام، يرجع ازدهارنا إلى حد كبير إلى حرية حركة السلع والخدمات في حين أن اضطرابات الإمدادات وغيرها من الاضطرابات تبطئ الازدهار".وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الغاز في المقام الأول، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد. أيضًا، تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخمًا قياسيًا منذ عقود.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام يتوقع لأوروبا مصير روما القديمة
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كتب صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن أوروبا تشهد انحدارًا مشابهًا لسقوط الإمبراطورية الرومانية. وفقا لها، إن تاريخ انهيار روما له العديد من المصادفات المتتالية مع تطور الأزمة في الاتحاد الأوروبي.
أطلق المؤلف على العلامة الأولى فترة تضخم ضربت العملة المستقرة سابقاً. في الإمبراطورية الرومانية، لم تنخفض قيمة المال لمدة قرنين ونصف تقريبًا
، ولكن بعد ذلك قلب تخفيض قيمة العملة النظام الاجتماعي رأساً على عقب.
وأوضح المؤلف: "بدأ انخفاض قيمة النقود في القرن الثاني بعد الميلاد، مباشرة تقريبًا بعد الجائحة. وقبل ذلك، كانت العملة الرومانية، الديناري، مستقرة جدًا في السعر لعدة قرون".
تعتبر الصحيفة أن الوباء هو العامل الثاني - فقد انتشر الطاعون الأنطوني في الإمبراطورية الرومانية وما بعدها قبل فترة التضخم.
وقالت: "من الصعب تحديد كيف أثّر الطاعون بالضبط على تطور الأسعار في الإمبراطورية كما من الصعب تحديد عدد الضحايا. ووفقًا للتقارير، توفي واحد من كل عشرة من السكان في المراكز الحضرية للإمبراطورية، وقضى الجيش على ثلثهم في المخيمات الميدانية، ولا شك في أن النظام النقدي والاقتصادي لم يعد على حاله بعد الطاعون الأنطوني، ربما لأن السياسيين حاولوا تنظيم الأسعار".
بالإضافة إلى ذلك، أدت سيطرة الدولة على السوق إلى تفاقم الأزمة بشكل أكبر. على سبيل المثال، تم تحديد أسعار قصوى للحبوب، والتي كانت أقل من أسعار السوق، مما أدى إلى انخفاض العرض وتوقف التجارة بين المدن والمحافظات.
بالعودة إلى التدهور الاقتصادي الحالي في أوروبا، شددت الصحيفة على أن القارة تعتمد أيضًا بشكل مؤلم على حرية حركة البضائع وعرض النقود، وهو ما لم تساعده قيود العقوبات أو إغلاق الحدود خلال جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الصحيفة: "عانت ألمانيا مرتين من أزمتين متداخلتين لأن الدولة، كدولة مصدرة، تعتمد بشكل أكبر على طرق التجارة الآمنة أكثر من أي بلد آخر تقريبًا. كما هو الحال في الإمبراطورية الرومانية قبل 2000 عام، يرجع ازدهارنا إلى حد كبير إلى حرية حركة السلع والخدمات في حين أن اضطرابات الإمدادات وغيرها من الاضطرابات تبطئ الازدهار".
وتواجه الدول الغربية ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم بسبب فرض عقوبات على موسكو وسياسة التخلي عن الوقود الروسي. على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، الغاز في المقام الأول، فقدت الصناعة في أوروبا إلى حد كبير مزاياها التنافسية، والتي أثرت أيضًا على قطاعات أخرى من الاقتصاد. أيضًا، تواجه الولايات المتحدة والدول الأوروبية تضخمًا قياسيًا منذ عقود.