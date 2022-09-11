https://sputnikarabic.ae/20220911/إمداد-اينيرغودار-بالطاقة-يتواصل-بعد-توقف-الوحدة-السادسة-في-محطة-زابوروجيه-1067575137.html
إمداد إنرغودار بالطاقة يتواصل بعد توقف الوحدة السادسة في محطة زابوروجيه
إمداد إنرغودار بالطاقة يتواصل بعد توقف الوحدة السادسة في محطة زابوروجيه
أعلنت سلطات مدينة إنرغودار، اليوم الأحد، أن إمداد المدينة بالطاقة الكهربائية يتواصل بعد توقف الوحدة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:27+0000
2022-09-11T08:27+0000
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سيمفيروبول-سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة المدينة على تلغرام: "وفقاً لبيانات الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إنرغودار، توقف المفاعل تم في النظام الآمن وإمداد المدينة بالطاقة يتواصل بالشكل العادي".وأغلقت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأحد 11 أيلول/سبتمبر، وحدة الطاقة السادسة والأخيرة التي كانت تعمل في المحطة.وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف إن سبب إيقاف وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يرتبط بإمكانية حدوث "حالة طوارئ" بسبب الحمل المتغير باستمرار وأنماط تشغيل التوربينات والمفاعلات بسبب قصف خطوط الجهد العالي والبنية التحتية للطاقة.وأضاف: "يعود إيقاف تشغيل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى حقيقة أن طريقة تشغيل المفاعلات والتوربينات الخاصة بوحدات الطاقة مضطرة للتغيير باستمرار".
https://sputnikarabic.ae/20220909/غروسي-يدعو-إلى-وقف-فوري-لقصف-منطقة-محطة-زابوروجيه-بسبب-وضع-إمدادات-الطاقة-1067528693.html
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إمداد إنرغودار بالطاقة يتواصل بعد توقف الوحدة السادسة في محطة زابوروجيه
08:27 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 08:28 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت سلطات مدينة إنرغودار، اليوم الأحد، أن إمداد المدينة بالطاقة الكهربائية يتواصل بعد توقف الوحدة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
سيمفيروبول-سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة المدينة على تلغرام: "وفقاً لبيانات الإدارة العسكرية المدنية لمدينة إنرغودار، توقف المفاعل تم في النظام الآمن وإمداد المدينة بالطاقة يتواصل بالشكل العادي".
وأغلقت إدارة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأحد 11 أيلول/سبتمبر، وحدة الطاقة السادسة والأخيرة التي كانت تعمل في المحطة.
وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف إن سبب إيقاف وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يرتبط بإمكانية حدوث "حالة طوارئ" بسبب الحمل المتغير باستمرار وأنماط تشغيل التوربينات والمفاعلات بسبب قصف خطوط الجهد العالي والبنية التحتية للطاقة.
وأضاف
: "يعود إيقاف تشغيل وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية إلى حقيقة أن طريقة تشغيل المفاعلات والتوربينات الخاصة بوحدات الطاقة مضطرة للتغيير باستمرار".