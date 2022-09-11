https://sputnikarabic.ae/20220911/اختفاء-طائرة-صغيرة-على-متنها-3-أفراد-في-الكونغو-1067580247.html
اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد في الكونغو
اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد في الكونغو
أعلنت السلطات الكونغولية، اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد وفقدان الاتصال معها منذ يوم أمس السبت. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:02+0000
2022-09-11T11:02+0000
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جاء ذلك في تصريحات لوزير النقل في إقليم كيفو ماتيو أليماسي مالومبي لـ"رويترز"، اليوم الأحد.وقال الوزير إن طائرة صغيرة تقل 3 من أفراد الطاقم وشحنة لم تصل إلى وجهتها في مطار كاسيسي. وأوضح أن الطائرة غادرت مطار كافومو، الذي يخدم مدينة بوكافو عاصمة إقليم كيفو في جنوب البلاد، صباح أمس السبت قبل فقد الاتصال معها.وأكد مالومبي أن أعمال البحث جارية للعثور عليها.
https://sputnikarabic.ae/20211225/طائرة-تدهس-طفلا-أثناء-إقلاعها-في-الكونغو-1054543860.html
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الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن
اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد في الكونغو
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أعلنت السلطات الكونغولية، اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد وفقدان الاتصال معها منذ يوم أمس السبت.
جاء ذلك في تصريحات
لوزير النقل في إقليم كيفو ماتيو أليماسي مالومبي لـ"رويترز"، اليوم الأحد.
25 ديسمبر 2021, 11:43 GMT
وقال الوزير إن طائرة صغيرة تقل 3 من أفراد الطاقم وشحنة لم تصل إلى وجهتها في مطار كاسيسي.
وأوضح أن الطائرة غادرت مطار كافومو، الذي يخدم مدينة بوكافو عاصمة إقليم كيفو في جنوب البلاد، صباح أمس السبت قبل فقد الاتصال معها.
وأكد مالومبي أن أعمال البحث جارية للعثور عليها.