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اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد في الكونغو
اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد في الكونغو
أعلنت السلطات الكونغولية، اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد وفقدان الاتصال معها منذ يوم أمس السبت. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تصريحات لوزير النقل في إقليم كيفو ماتيو أليماسي مالومبي لـ"رويترز"، اليوم الأحد.وقال الوزير إن طائرة صغيرة تقل 3 من أفراد الطاقم وشحنة لم تصل إلى وجهتها في مطار كاسيسي. وأوضح أن الطائرة غادرت مطار كافومو، الذي يخدم مدينة بوكافو عاصمة إقليم كيفو في جنوب البلاد، صباح أمس السبت قبل فقد الاتصال معها.وأكد مالومبي أن أعمال البحث جارية للعثور عليها.
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الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن
الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن

اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد في الكونغو

11:02 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUETكينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / ALEXIS HUGUET
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أعلنت السلطات الكونغولية، اختفاء طائرة صغيرة على متنها 3 أفراد وفقدان الاتصال معها منذ يوم أمس السبت.
جاء ذلك في تصريحات لوزير النقل في إقليم كيفو ماتيو أليماسي مالومبي لـ"رويترز"، اليوم الأحد.
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وقال الوزير إن طائرة صغيرة تقل 3 من أفراد الطاقم وشحنة لم تصل إلى وجهتها في مطار كاسيسي.
وأوضح أن الطائرة غادرت مطار كافومو، الذي يخدم مدينة بوكافو عاصمة إقليم كيفو في جنوب البلاد، صباح أمس السبت قبل فقد الاتصال معها.
وأكد مالومبي أن أعمال البحث جارية للعثور عليها.
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