https://sputnikarabic.ae/20220911/الآيس-كريم-يكلف-سائحا-أمريكيا-450-يورو-في-إيطاليا-1067594175.html

"الآيس كريم" يكلف سائحا أمريكيا 450 يورو في إيطاليا

"الآيس كريم" يكلف سائحا أمريكيا 450 يورو في إيطاليا

فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية بقيمة 450 يورو في حق سائح أمريكي بسبب تناول الآيس كريم في أحد الأماكن السياحية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T14:10+0000

2022-09-11T14:10+0000

2022-09-11T14:10+0000

العالم

غرامة

إيطاليا

سائح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104136/36/1041363623_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_32d46af82cd0c75433ca42adbde2e97e.jpg

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السائح الأمريكي، البالغ من العمر 55 عاما، تم تغريمه بعد أن جلس على نافورة Fontana dei Catecumeni وتناول الآيس كريم، ورفض التحرك من مكانه عندما حذرته الشرطة خلال قضائه عطلة في روما، إذ إن تناول الآيس كريم على درجات النافورة في روما غير مسموح.ولدى روما قواعد صارمة فيما يتعلق بالأكل والشرب في أماكن معينة من المدينة، للحفاظ على الأماكن السياحية. كما تمنع القواعد الصارمة في روما أي شخص من تناول الطعام أو الشرب أو الجلوس على النوافير.وفي شهر أغسطس/آب الماضي، فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية باهظة على سائحيْن تزلّجا فوق مياه القناة الكبرى في مدينة البندقية.وصادرت السلطات لوحي التزلج الخاصين بهما، وطردتهما من المدينة.ووفقا لصحيفة "إل غازيتينو" المحلية، فإن شخصين أجنبيين قررا ركوب الأمواج، صباح أمس الأربعاء، واختارا مياه القناة الكبرى بدلا من الشواطئ التي تتمتع بها مدينة البندقية.وأضافت الصحيفة أن السائحين تزلجا باستخدام زلاجتين تعملان آليًا، حيث التقط سكان المنطقة مشاهد مصورة لهما.وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة لوحي التزلج الخاصين بالسائحين، وفرضت على كل منهما غرامة تبلغ قيمتهما نحو 1500 ألف يورو، وذلك لعدم حصولهما على ترخيص استخدامهما للتزلج على مياه البندقية.واعتبرت السلطات السائحيْن بأنهما ارتكبا سلوكا معاديا للمجتمع، وطردتهما من المدينة على الفور.

https://sputnikarabic.ae/20220818/تزلج-على-الماء-في-قناة-البندقية-تكلف-سائحين-3-آلاف-يورو-1066572192.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, غرامة, إيطاليا, سائح