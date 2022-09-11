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https://sputnikarabic.ae/20220911/الآيس-كريم-يكلف-سائحا-أمريكيا-450-يورو-في-إيطاليا-1067594175.html
"الآيس كريم" يكلف سائحا أمريكيا 450 يورو في إيطاليا
"الآيس كريم" يكلف سائحا أمريكيا 450 يورو في إيطاليا
فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية بقيمة 450 يورو في حق سائح أمريكي بسبب تناول الآيس كريم في أحد الأماكن السياحية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T14:10+0000
2022-09-11T14:10+0000
العالم
غرامة
إيطاليا
سائح
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ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السائح الأمريكي، البالغ من العمر 55 عاما، تم تغريمه بعد أن جلس على نافورة Fontana dei Catecumeni وتناول الآيس كريم، ورفض التحرك من مكانه عندما حذرته الشرطة خلال قضائه عطلة في روما، إذ إن تناول الآيس كريم على درجات النافورة في روما غير مسموح.ولدى روما قواعد صارمة فيما يتعلق بالأكل والشرب في أماكن معينة من المدينة، للحفاظ على الأماكن السياحية. كما تمنع القواعد الصارمة في روما أي شخص من تناول الطعام أو الشرب أو الجلوس على النوافير.وفي شهر أغسطس/آب الماضي، فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية باهظة على سائحيْن تزلّجا فوق مياه القناة الكبرى في مدينة البندقية.وصادرت السلطات لوحي التزلج الخاصين بهما، وطردتهما من المدينة.ووفقا لصحيفة "إل غازيتينو" المحلية، فإن شخصين أجنبيين قررا ركوب الأمواج، صباح أمس الأربعاء، واختارا مياه القناة الكبرى بدلا من الشواطئ التي تتمتع بها مدينة البندقية.وأضافت الصحيفة أن السائحين تزلجا باستخدام زلاجتين تعملان آليًا، حيث التقط سكان المنطقة مشاهد مصورة لهما.وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة لوحي التزلج الخاصين بالسائحين، وفرضت على كل منهما غرامة تبلغ قيمتهما نحو 1500 ألف يورو، وذلك لعدم حصولهما على ترخيص استخدامهما للتزلج على مياه البندقية.واعتبرت السلطات السائحيْن بأنهما ارتكبا سلوكا معاديا للمجتمع، وطردتهما من المدينة على الفور.
https://sputnikarabic.ae/20220818/تزلج-على-الماء-في-قناة-البندقية-تكلف-سائحين-3-آلاف-يورو-1066572192.html
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العالم, غرامة, إيطاليا, سائح
العالم, غرامة, إيطاليا, سائح

"الآيس كريم" يكلف سائحا أمريكيا 450 يورو في إيطاليا

14:10 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforteكولوسيوم في روما، إيطاليا
كولوسيوم في روما، إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Filippo Monteforte
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فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية بقيمة 450 يورو في حق سائح أمريكي بسبب تناول الآيس كريم في أحد الأماكن السياحية.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السائح الأمريكي، البالغ من العمر 55 عاما، تم تغريمه بعد أن جلس على نافورة Fontana dei Catecumeni وتناول الآيس كريم، ورفض التحرك من مكانه عندما حذرته الشرطة خلال قضائه عطلة في روما، إذ إن تناول الآيس كريم على درجات النافورة في روما غير مسموح.
ولدى روما قواعد صارمة فيما يتعلق بالأكل والشرب في أماكن معينة من المدينة، للحفاظ على الأماكن السياحية. كما تمنع القواعد الصارمة في روما أي شخص من تناول الطعام أو الشرب أو الجلوس على النوافير.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي، فرضت السلطات الإيطالية غرامة مالية باهظة على سائحيْن تزلّجا فوق مياه القناة الكبرى في مدينة البندقية.
مدينة البندقية الإيطالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
تزلج على الماء في قناة البندقية تكلف سائحين 3 آلاف يورو
18 أغسطس, 11:36 GMT
وصادرت السلطات لوحي التزلج الخاصين بهما، وطردتهما من المدينة.
ووفقا لصحيفة "إل غازيتينو" المحلية، فإن شخصين أجنبيين قررا ركوب الأمواج، صباح أمس الأربعاء، واختارا مياه القناة الكبرى بدلا من الشواطئ التي تتمتع بها مدينة البندقية.
وأضافت الصحيفة أن السائحين تزلجا باستخدام زلاجتين تعملان آليًا، حيث التقط سكان المنطقة مشاهد مصورة لهما.
وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة لوحي التزلج الخاصين بالسائحين، وفرضت على كل منهما غرامة تبلغ قيمتهما نحو 1500 ألف يورو، وذلك لعدم حصولهما على ترخيص استخدامهما للتزلج على مياه البندقية.
واعتبرت السلطات السائحيْن بأنهما ارتكبا سلوكا معاديا للمجتمع، وطردتهما من المدينة على الفور.
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