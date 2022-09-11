https://sputnikarabic.ae/20220911/الأردن-يقرر-تمديد-إقامة-المركبات-المملوكة-للسعوديين-1067600328.html
الأردن يقرر تمديد إقامة المركبات المملوكة للسعوديين
الأردن يقرر تمديد إقامة المركبات المملوكة للسعوديين
قررت دائرة الجمارك الأردنية تمديد فترة إقامة المركبات المملوكة لمواطني المملكة العربية السعودية التي تجاوزت المدة القانونية الممنوحة لها بمدتين إضافيتين. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T15:50+0000
2022-09-11T15:50+0000
2022-09-11T15:55+0000
العالم العربي
السعودية
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589761_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_a475d44285225cd77f79e31c7c3357ab.jpg
ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن الناطق باسم دائرة الجمارك إنه "تقرر تمديد المدة الأولى 4 أشهر بواقع رسوم 60 دينارا، والمدة الثانية 6 أشهر بواقع رسوم 80 دينارا، بالإضافة إلى رسوم الترخيص.وأوضح الناطق ذاته، أن القرار يأتي لدعم سبل التعاون وتشجيع الحركة السياحية والعلاجية مع السعودية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات.وفي وقت سابق، أعلن الأردن السماح بدخول كل من يحمل بطاقة حضور كأس العالم دون استثناء أية جنسية إلى أراضيه، وذلك في خطوة لتنشيط السياحة.جاء ذلك وفق ما أورده المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية، مساء الاثنين الماضي.وقال المجالي إن وزير الداخلية قرر، في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، "اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم لغايات منح تأشيرات ولعدة سفرات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لجميع الجنسيات دون استثناء بالدخول إلى الأردن".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048589761_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4af6eba3ba06d5e06b8cc0e6f74b2c35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية, أخبار الأردن
العالم العربي, السعودية, أخبار الأردن
الأردن يقرر تمديد إقامة المركبات المملوكة للسعوديين
15:50 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 15:55 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
قررت دائرة الجمارك الأردنية تمديد فترة إقامة المركبات المملوكة لمواطني المملكة العربية السعودية التي تجاوزت المدة القانونية الممنوحة لها بمدتين إضافيتين.
ونقلت صحيفة
"الرأي" الأردنية عن الناطق باسم دائرة الجمارك إنه "تقرر تمديد المدة الأولى 4 أشهر بواقع رسوم 60 دينارا، والمدة الثانية 6 أشهر بواقع رسوم 80 دينارا، بالإضافة إلى رسوم الترخيص.
وأوضح الناطق ذاته، أن القرار يأتي لدعم سبل التعاون وتشجيع الحركة السياحية والعلاجية مع السعودية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات.
وفي وقت سابق، أعلن الأردن السماح بدخول كل من يحمل بطاقة حضور كأس العالم دون استثناء أية جنسية إلى أراضيه، وذلك في خطوة لتنشيط السياحة.
جاء ذلك وفق ما أورده المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية، مساء الاثنين الماضي.
وقال المجالي إن وزير الداخلية قرر، في شهر أبريل/نيسان من العام الجاري، "اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم لغايات منح تأشيرات ولعدة سفرات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لجميع الجنسيات دون استثناء بالدخول إلى الأردن".