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الإمارات تعلن تجاوز تجارتها الخارجية تريليون درهم للشهور الستة الأولى من 2022‏
الإمارات تعلن تجاوز تجارتها الخارجية تريليون درهم للشهور الستة الأولى من 2022‏
قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الخليجية، ‏الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، إن "دولة الإمارات بقيادة ‏رئيسها، الشيخ محمد بن زايد... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T09:48+0000
2022-09-11T09:48+0000
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وأشار ابن رشد خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي إلى أن تجاوز التجارة الخارجية للإمارات للشهور الستة الأولى من 2022 حاجز تريليون درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم قبل جائحة "كورونا"، وأن نمونها الاقتصادي تجاوز نسبة 22 في المئة خلال العام الحالي.كما لفت إلى أن إيرادات القطاع السياحي في الدولة تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022، وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل، محققا نموا 42 في المئة، متوقعا أن يشهد موسم الشتاء المقبل انتعاشة سياحية قوية، وفقا لقوله.وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المؤشرات التنموية للإمارات اليوم حققت المركز الأول عالميا في 156 مؤشرا، مقارنة بـ121 مؤشراً قبل جائحة "كورونا"، و432 مؤشرا ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة بـ314 قبل الجائحة.يشار إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة أعلنت الشهر الماضي عن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز تريليون درهم إماراتي، خلال النصف الأول من عام 2022، لأول مرة في تاريخها.وأشار حاكم دبي إلى أن إنجاز الإمارات "يثبت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية"، وفقا لقوله.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الإمارات تعلن تجاوز تجارتها الخارجية تريليون درهم للشهور الستة الأولى من 2022‏

09:48 GMT 11.09.2022
© AFP 2022الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
© AFP 2022
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قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الخليجية، ‏الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، إن "دولة الإمارات بقيادة ‏رئيسها، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كانت الأسرع في تجاوز آثار ‏الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازنا بين صحة ‏الإنسان ومصالحه الاقتصادية"‏‎.‎
وأشار ابن رشد خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي إلى أن تجاوز التجارة الخارجية للإمارات للشهور الستة الأولى من 2022 حاجز تريليون درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم قبل جائحة "كورونا"، وأن نمونها الاقتصادي تجاوز نسبة 22 في المئة خلال العام الحالي.
كما لفت إلى أن إيرادات القطاع السياحي في الدولة تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022، وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل، محققا نموا 42 في المئة، متوقعا أن يشهد موسم الشتاء المقبل انتعاشة سياحية قوية، وفقا لقوله.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المؤشرات التنموية للإمارات اليوم حققت المركز الأول عالميا في 156 مؤشرا، مقارنة بـ121 مؤشراً قبل جائحة "كورونا"، و432 مؤشرا ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة بـ314 قبل الجائحة.
وتابع حاكم دبي في الاجتماع الوزاري أن "الكثير من الدول في شرق العالم وغربه ما زالت تعاني من آثار الجائحة.، وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد، ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجا واستثناء عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة".
يشار إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة أعلنت الشهر الماضي عن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز تريليون درهم إماراتي، خلال النصف الأول من عام 2022، لأول مرة في تاريخها.
وأشار حاكم دبي إلى أن إنجاز الإمارات "يثبت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية"، وفقا لقوله.
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