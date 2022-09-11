الإمارات تعلن تجاوز تجارتها الخارجية تريليون درهم للشهور الستة الأولى من 2022
© AFP 2022الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
© AFP 2022
قال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الخليجية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، إن "دولة الإمارات بقيادة رئيسها، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة الأكبر التي مرت على البشرية وكانت الأكثر توازنا بين صحة الإنسان ومصالحه الاقتصادية".
وأشار ابن رشد خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي إلى أن تجاوز التجارة الخارجية للإمارات للشهور الستة الأولى من 2022 حاجز تريليون درهم، مقارنة بـ840 مليار درهم قبل جائحة "كورونا"، وأن نمونها الاقتصادي تجاوز نسبة 22 في المئة خلال العام الحالي.
كما لفت إلى أن إيرادات القطاع السياحي في الدولة تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022، وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل، محققا نموا 42 في المئة، متوقعا أن يشهد موسم الشتاء المقبل انتعاشة سياحية قوية، وفقا لقوله.
تجارتنا الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة .. نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022 pic.twitter.com/B1LTosI1IW— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 11, 2022
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المؤشرات التنموية للإمارات اليوم حققت المركز الأول عالميا في 156 مؤشرا، مقارنة بـ121 مؤشراً قبل جائحة "كورونا"، و432 مؤشرا ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة بـ314 قبل الجائحة.
وتابع حاكم دبي في الاجتماع الوزاري أن "الكثير من الدول في شرق العالم وغربه ما زالت تعاني من آثار الجائحة.، وما زالت التجارة العالمية لم تستعد قوتها بعد، ولكن دولة الإمارات أصبحت نموذجا واستثناء عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد الجائحة".
يشار إلى أن حكومة الإمارات العربية المتحدة أعلنت الشهر الماضي عن تحقيق تجارتها غير النفطية حاجز تريليون درهم إماراتي، خلال النصف الأول من عام 2022، لأول مرة في تاريخها.
وأشار حاكم دبي إلى أن إنجاز الإمارات "يثبت للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية"، وفقا لقوله.