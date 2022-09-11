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https://sputnikarabic.ae/20220911/الإمارات-تعلن-ترخيص-أول-طائرة-شحن-في-المنطقة-تعمل-بالطاقة-الكهربائية-دون-انبعاث-1067601876.html
الإمارات تعلن ترخيص أول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية دون انبعاث
الإمارات تعلن ترخيص أول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية دون انبعاث
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، "ترخيصا مؤقتا لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل ودون أية انبعاثات". 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:18+0000
2022-09-11T16:18+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "اعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات"، واصفا هذه الخطوة بـ"المهمة والتي قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلا وتأثيراته البيئية".من جهته، كشف مجلس الوزراء الإماراتي، في بيان له، أن "هذه الطائرات تعمل بالطاقة الكهربائية وبدون انبعاثات، مما يساهم في ترسيخ البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة والتزامها بالحياد المناخي 2050"، حسب صحيفة "الخليج".وأضاف البيان أن "الترخيص المؤقت لتشغيل طائرة الشحن يتيح تنفيذ مشروع مبتكر في دولة الإمارات ولأول مرة على مستوى المنطقة، حيث يستهدف المشروع تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي داخل الدولة والإقليمي للدول المجاورة بالطاقة النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء وينعكس على تخفيض تكاليف الشحن على كل من المورد والمستهلك".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن ترخيص أول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية دون انبعاث

16:18 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، "ترخيصا مؤقتا لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل ودون أية انبعاثات".
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي: "اعتمدنا في مجلس الوزراء الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات"، واصفا هذه الخطوة بـ"المهمة والتي قد تساهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن مستقبلا وتأثيراته البيئية".
من جهته، كشف مجلس الوزراء الإماراتي، في بيان له، أن "هذه الطائرات تعمل بالطاقة الكهربائية وبدون انبعاثات، مما يساهم في ترسيخ البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة والتزامها بالحياد المناخي 2050"، حسب صحيفة "الخليج".
وأضاف البيان أن "الترخيص المؤقت لتشغيل طائرة الشحن يتيح تنفيذ مشروع مبتكر في دولة الإمارات ولأول مرة على مستوى المنطقة، حيث يستهدف المشروع تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي داخل الدولة والإقليمي للدول المجاورة بالطاقة النظيفة، وبما يحقق متطلبات الطاقة البديلة والبيئة الخضراء وينعكس على تخفيض تكاليف الشحن على كل من المورد والمستهلك".
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