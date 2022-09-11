الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس... فيديو
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أحبط عملية طعن قرب مستوطنة "بسغات زئيف"، شرقي القدس المحتلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات الشرطة اعتقلت فتاة فلسطينية (24 عاماً) اقتربت من حاجز الجيب، قرب مستوطنة بسغات زئيف، لحيازتها سكينا".
חשד לנסיון פיגוע סמוך לגבעת זאב: פלסטינית חמושה בסכין התקרבה במהירות לעבר לוחמים במחסום ג'יב ולא נענתה לקריאות. לאחר ירי באוויר היא נעצרה ונלקחה לחקירה. בתחקור ראשוני בשטח הודתה שבאה לבצע פיגוע— שחר גליק (@glick_sh) September 11, 2022
وأضافت أن الفتاة لم ترد على نداءات الجنود التي قامت بإطلاق النار في الهواء والقبض عليها واقتيدها للاستجواب.
وأفادت أنه خلال تحقيق أولي في موقع الحادث، اعترفت الفتاة بأنها جاءت لشن هجوم.
وأكدت الهيئة أنه "لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".
#شاهد : "لحظة اعتقال قوات الاحـ . ـتلال فتاة فلسطينية، بزعم العثور على سكين بحوزتها عند حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة". pic.twitter.com/ag6l8BZofH— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 11, 2022
وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن "الفتاة الفلسطينية كانت تسير على قدميها قرب موقف سيارات هناك، فأشار إليها الجنود لكنها لم تستجب لندائهم، فأطلقوا الرصاص في الهواء، حتى توقفت وسقطت السكين من يدها".
كما نشر حساب المركز الفلسطيني للإعلام الموثق بتويتر، فيديو اعتقال الفتاة.