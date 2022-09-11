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https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-فتاة-فلسطينية-بزعم-محاولتها-تنفيذ-عملية-طعن-في-القدس-فيديو-1067594459.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أحبط عملية طعن قرب مستوطنة "بسغات زئيف"، شرقي القدس المحتلة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T14:13+0000
2022-09-11T14:13+0000
إسرائيل
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات الشرطة اعتقلت فتاة فلسطينية (24 عاماً) اقتربت من حاجز الجيب، قرب مستوطنة بسغات زئيف، لحيازتها سكينا".وأضافت أن الفتاة لم ترد على نداءات الجنود التي قامت بإطلاق النار في الهواء والقبض عليها واقتيدها للاستجواب. وأفادت أنه خلال تحقيق أولي في موقع الحادث، اعترفت الفتاة بأنها جاءت لشن هجوم.وأكدت الهيئة أنه "لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن "الفتاة الفلسطينية كانت تسير على قدميها قرب موقف سيارات هناك، فأشار إليها الجنود لكنها لم تستجب لندائهم، فأطلقوا الرصاص في الهواء، حتى توقفت وسقطت السكين من يدها".كما نشر حساب المركز الفلسطيني للإعلام الموثق بتويتر، فيديو اعتقال الفتاة.
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إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس... فيديو

14:13 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أحبط عملية طعن قرب مستوطنة "بسغات زئيف"، شرقي القدس المحتلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "قوات الشرطة اعتقلت فتاة فلسطينية (24 عاماً) اقتربت من حاجز الجيب، قرب مستوطنة بسغات زئيف، لحيازتها سكينا".
وأضافت أن الفتاة لم ترد على نداءات الجنود التي قامت بإطلاق النار في الهواء والقبض عليها واقتيدها للاستجواب.
وأفادت أنه خلال تحقيق أولي في موقع الحادث، اعترفت الفتاة بأنها جاءت لشن هجوم.
وأكدت الهيئة أنه "لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية".
وفي السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن "الفتاة الفلسطينية كانت تسير على قدميها قرب موقف سيارات هناك، فأشار إليها الجنود لكنها لم تستجب لندائهم، فأطلقوا الرصاص في الهواء، حتى توقفت وسقطت السكين من يدها".
كما نشر حساب المركز الفلسطيني للإعلام الموثق بتويتر، فيديو اعتقال الفتاة.
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