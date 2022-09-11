https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-اثنين-من-المسلحين-الأكراد-في-سوريا-1067576306.html
الجيش التركي يعلن تحييد اثنين من المسلحين الأكراد في سوريا
الجيش التركي يعلن تحييد اثنين من المسلحين الأكراد في سوريا
أعلن الجيش التركي تحييد اثنين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T09:13+0000
2022-09-11T09:13+0000
2022-09-11T09:13+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إن قواتها حيدت اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني بعد رصد استعدادهما لاستهداف منطقة عملية "نبع السلام".وأشار البيان إلى استمرار عمليات قوات الجيش التركي ضد المسلحين شمالي سوريا.ونفّذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.وتقول تركيا إن هذه العمليات أسهمت في تطهير آلاف الكيلومترات من الأراضي من عناصر التنظيمين.
https://sputnikarabic.ae/20220911/تركيا-تطالب-اليونان-بتوضيح-حادثة-إطلاق-نار-على-سفينة-شحن--1067573210.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
الجيش التركي يعلن تحييد اثنين من المسلحين الأكراد في سوريا
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أعلن الجيش التركي تحييد اثنين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقالت الوزارة إن قواتها حيدت اثنين من عناصر حزب العمال الكردستاني بعد رصد استعدادهما لاستهداف منطقة عملية "نبع السلام".
وأشار البيان إلى استمرار عمليات قوات الجيش التركي ضد المسلحين شمالي سوريا.
ونفّذ الجيش التركي عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول)، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وتقول تركيا إن هذه العمليات أسهمت في تطهير آلاف الكيلومترات من الأراضي من عناصر التنظيمين.