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https://sputnikarabic.ae/20220911/الجيش-اللبناني-يعلن-حصيلة-ضحايا-إطلاق-النار-في-طرابلس-4-قتلى-بينهم-أحد-المطلوبين-1067580486.html
الجيش اللبناني يعلن حصيلة ضحايا إطلاق النار في طرابلس... 4 قتلى بينهم أحد المطلوبين
الجيش اللبناني يعلن حصيلة ضحايا إطلاق النار في طرابلس... 4 قتلى بينهم أحد المطلوبين
أعلن الجيش اللبناني حصيلة الاشتباكات التي دارت في طرابلس أول أمس، مؤكدا أنها خلفت 4 قتلى بينهم أحد المطلوبين أمنيا. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T11:16+0000
2022-09-11T11:16+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لبيان نشره موقع النشرة، أوضحت قيادة الجيش اللبناني أن الاشتباكات التي وقعت في منطقة التل في طرابلس، مساء الخميس، أسفرت عن 4 قتلى منهم أحد المطلوبين أمنيا.وقال البيان: "بتاريخ 9/9/2022 الساعة 18.00 وفي منطقة التل- ​طرابلس​، أقدم المواطن المطلوب (خ. ع.)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية، يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتَين ناريّتَين، على إطلاق النار من أسلحة حربية في اتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية عائد للمواطن (م. خ.)؛ ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة".أشار البيان إلى أن قوة من الجيش اللبناني توجّهت على الفور إلى المكان، "حيث عملت على عزله، وتولّى الخبير العسكري تفجير رمّانة يدويّة عُثر عليها ملقاة في المحل، وذلك بسبب خطورة نقلها، وتعطيل رمّانتَين أخريَين كانتا بحوزة المطلوب (ع. خ.)"، لافتا إلى أن "دوريّة من ​مديرية المخابرات​، أوقفت المواطن (ع. ح.) بعدما تبيّن أنّه شارك في الهجوم".
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

الجيش اللبناني يعلن حصيلة ضحايا إطلاق النار في طرابلس... 4 قتلى بينهم أحد المطلوبين

11:16 GMT 11.09.2022
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
قوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الجيش اللبناني حصيلة الاشتباكات التي دارت في طرابلس أول أمس، مؤكدا أنها خلفت 4 قتلى بينهم أحد المطلوبين أمنيا.
ووفقا لبيان نشره موقع النشرة، أوضحت قيادة الجيش اللبناني أن الاشتباكات التي وقعت في منطقة التل في طرابلس، مساء الخميس، أسفرت عن 4 قتلى منهم أحد المطلوبين أمنيا.
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وقال البيان: "بتاريخ 9/9/2022 الساعة 18.00 وفي منطقة التل- ​طرابلس​، أقدم المواطن المطلوب (خ. ع.)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية، يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتَين ناريّتَين، على إطلاق النار من أسلحة حربية في اتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية عائد للمواطن (م. خ.)؛ ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة".

وأوضح أنه "نَتج عن الإشكال مقتل المطلوب (خ. ع.) المذكور، وصاحب المحل (م. خ.)، والمواطنَين العاملَين في المحل (م. أ.) وشقيقه (ع. أ.)".

أشار البيان إلى أن قوة من الجيش اللبناني توجّهت على الفور إلى المكان، "حيث عملت على عزله، وتولّى الخبير العسكري تفجير رمّانة يدويّة عُثر عليها ملقاة في المحل، وذلك بسبب خطورة نقلها، وتعطيل رمّانتَين أخريَين كانتا بحوزة المطلوب (ع. خ.)"، لافتا إلى أن "دوريّة من ​مديرية المخابرات​، أوقفت المواطن (ع. ح.) بعدما تبيّن أنّه شارك في الهجوم".
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