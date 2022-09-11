https://sputnikarabic.ae/20220911/الحرس-الثوري-الإيراني-عازمون-على-تطوير-تقنيات-استراتيجية-لحل-مشاكل-البلاد-1067584290.html
الحرس الثوري الإيراني: عازمون على تطوير تقنيات استراتيجية لحل مشاكل البلاد
الحرس الثوري الإيراني: عازمون على تطوير تقنيات استراتيجية لحل مشاكل البلاد
أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الأحد، أن قوات الحرس عازمة على المساعدة في تطوير التقنيات الاستراتيجية بهدف حل المشاكل... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T12:14+0000
2022-09-11T12:14+0000
2022-09-11T12:14+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد علي فدوي جاءت خلال تفقده وحدة الأبحاث التابعة للمركز الاستراتيجي للمياه والطاقة والبيئة بجامعة الإمام الحسين، من أجل التعرف على آخر الدراسات والأبحاث الخاصة بالجوانب المهمة والاستراتيجية لمشروع معالجة المياه.وقال العميد فدوي:وذكر القائد العسكري الإيراني أن هذه الأبحاث لا تزال تجرى بأبعاد مختلفة، وفي الوقت نفسه يتابع مركز المياه والطاقة تطوير التقنيات ذات الصلة، آملا استخدام هذه التقنيات للمساعدة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي على نطاق واسع في البلاد.ومن جانبه، استعرض مدير المركز الاستراتيجي للمياه والطاقة في جامعة الإمام الحسين آخر نتائج الدراسات والأبحاث المتعلقة بآثار استخدام المياه المعالجة، ووحدة البذور الزيتية، ووحدة علف الذرة، ووحدة المحاصيل الصيفية، ووحدة تربية المواشي والدواجن.
https://sputnikarabic.ae/20220907/الحرس-الثوري-الإيراني-المقاومة-وجهت-صفعات-قوية-إلى-الأعداء-1067444905.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني: عازمون على تطوير تقنيات استراتيجية لحل مشاكل البلاد
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أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، اليوم الأحد، أن قوات الحرس عازمة على المساعدة في تطوير التقنيات الاستراتيجية بهدف حل المشاكل الرئيسية للبلاد.
وأفادت وكالة
فارس، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات العميد علي فدوي جاءت خلال تفقده وحدة الأبحاث التابعة للمركز الاستراتيجي للمياه والطاقة والبيئة بجامعة الإمام الحسين، من أجل التعرف على آخر الدراسات والأبحاث الخاصة بالجوانب المهمة والاستراتيجية لمشروع معالجة المياه.
إن الاهتمام الخاص بزيادة الإنتاجية في مجال الزراعة كان على جدول أعمال المركز الاستراتيجي للمياه والطاقة والبيئة لعدة سنوات، وتم تحقيق العديد من الإنجازات من الآثار الهائلة لتقنية المياه المعالجة.
وذكر القائد العسكري الإيراني أن هذه الأبحاث لا تزال تجرى بأبعاد مختلفة، وفي الوقت نفسه يتابع مركز المياه والطاقة تطوير التقنيات ذات الصلة، آملا استخدام هذه التقنيات للمساعدة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي على نطاق واسع في البلاد.
ومن جانبه، استعرض مدير المركز الاستراتيجي
للمياه والطاقة في جامعة الإمام الحسين آخر نتائج الدراسات والأبحاث المتعلقة بآثار استخدام المياه المعالجة، ووحدة البذور الزيتية، ووحدة علف الذرة، ووحدة المحاصيل الصيفية، ووحدة تربية المواشي والدواجن.