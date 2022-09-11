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https://sputnikarabic.ae/20220911/الخزانة-الأمريكية-نرى-مخاطر-ارتفاع-أسعار-النفط-في-فصل-الشتاء-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1067604711.html
الخزانة الأمريكية: نرى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
الخزانة الأمريكية: نرى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنها ترى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء بسبب التوسع المقبل للعقوبات ضد روسيا، لكنها تعول على فاعلية "سقف... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T17:07+0000
2022-09-11T17:07+0000
العالم
الخزانة الأمريكية
سقف
سوق النفط
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وقالت يلين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "هناك مخاطرة، ومن أجل تسويتها، نعمل على وضع سقف للسعر".هذا وكشف نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، في محاضرة ألقاها في معهد بروكينجز، الآلية التي تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع استخدامها لفرض سقف لأسعار النفط الروسي.ونقل الموقع الرسمي للخزانة الأمريكية عن أدييمو قوله إن فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيكون عبر منع خدمات التأمين والتمويل البحرية للنفط المنقول بحرا، زاعما عدم امتلاك روسيا سعة تخزينية كبيرة لنفطها، وتقادم معداتها في آبار الحفر "ما يهدد حال وقف الإنتاج بخسائر فادحة طويلة الأمد ستخفض السعة الإنتاجية لروسيا على المدى الطويل"، على حد قوله.وأضاف أدييمو أن هدف العقوبات التي فرضتها بلاده وحلفاؤها على موسكو هو منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحصول على العوائد التي يمول بها العملية العسكرية في أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس السبت، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الخزانة-الأمريكية-تكشف-آليتها-لفرض-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-1067547867.html
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العالم, الخزانة الأمريكية, سقف, سوق النفط
العالم, الخزانة الأمريكية, سقف, سوق النفط

الخزانة الأمريكية: نرى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

17:07 GMT 11.09.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أنها ترى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء بسبب التوسع المقبل للعقوبات ضد روسيا، لكنها تعول على فاعلية "سقف السعر".
وقالت يلين في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "هناك مخاطرة، ومن أجل تسويتها، نعمل على وضع سقف للسعر".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يوقف في الشتاء شراء معظم النفط الروسي ويحظر تقديم الخدمات المتعلقة بنقله عن طريق البحر "هناك احتمال أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط".
هذا وكشف نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، في محاضرة ألقاها في معهد بروكينجز، الآلية التي تعتزم الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة السبع استخدامها لفرض سقف لأسعار النفط الروسي.
ونقل الموقع الرسمي للخزانة الأمريكية عن أدييمو قوله إن فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيكون عبر منع خدمات التأمين والتمويل البحرية للنفط المنقول بحرا، زاعما عدم امتلاك روسيا سعة تخزينية كبيرة لنفطها، وتقادم معداتها في آبار الحفر "ما يهدد حال وقف الإنتاج بخسائر فادحة طويلة الأمد ستخفض السعة الإنتاجية لروسيا على المدى الطويل"، على حد قوله.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
الخزانة الأمريكية تكشف آليتها لفرض سقف لأسعار النفط الروسي
أمس, 10:32 GMT
وأضاف أدييمو أن هدف العقوبات التي فرضتها بلاده وحلفاؤها على موسكو هو منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحصول على العوائد التي يمول بها العملية العسكرية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس السبت، أنها ستفرض عقوبات على الشركات التي ستشتري النفط الروسي بسعر أعلى من الحد بعد تحديد سقف لسعر شراء النفط الروسي.
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