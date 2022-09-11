https://sputnikarabic.ae/20220911/الدفاع-الروسية-القضاء-على-أكثر-من-4-آلاف-عسكري-أوكراني-في-فترة-قصيرة-1067592136.html
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 4 آلاف عسكري أوكراني في فترة قصيرة
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 4 آلاف عسكري أوكراني في فترة قصيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الجوفضائية الروسية قصفت موقع وحدات اللواء البحري للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف، وبلغت خسائر العدو أكثر... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T13:40+0000
2022-09-11T13:40+0000
2022-09-11T13:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في اتجاه نيكولايف- كريفوي روغ، تم تدمير موقع وحدات اللواء 36 البحري الأوكراني في منطقة نيكولايف بواسطة صواريخ موجهة، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري و15 آلية عسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220911/الدفاع-الروسية-القوات-الجوفضائية-تدمر-مواقع-الجيش-الأوكراني-في-خيرسون-وخاركوف-1067578572.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 4 آلاف عسكري أوكراني في فترة قصيرة
13:40 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الجوفضائية الروسية قصفت موقع وحدات اللواء البحري للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "في اتجاه نيكولايف- كريفوي روغ، تم تدمير موقع وحدات اللواء 36 البحري الأوكراني في منطقة نيكولايف بواسطة صواريخ موجهة، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري و15 آلية عسكرية".
ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع، فقد بلغ إجمالي خسائر نظام كييف بالأرواح على محوري نيكولايف- كريفوي روغ وخاركوف في الفترة ما بين 6 و10 أيلول/سبتمبر، أكثر من 4 آلاف قتيل وأكثر من 8 آلاف جريح.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا
لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.