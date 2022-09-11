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https://sputnikarabic.ae/20220911/الرئيس-الألماني-أعداد-المشردين-قد-ترتفع-وسط-أزمة-غلاء-المعيشة-1067601566.html
الرئيس الألماني: أعداد المشردين قد ترتفع وسط أزمة غلاء المعيشة
الرئيس الألماني: أعداد المشردين قد ترتفع وسط أزمة غلاء المعيشة
حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، من أن المزيد من الناس في ألمانيا قد يصبحون بلا مأوى هذا الشتاء حيث تواصل تكاليف المعيشة المرتفعة في... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:17+0000
2022-09-11T16:17+0000
أخبار ألمانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال شتاينماير خلال مؤتمر في مقر إقامته في بلفيو، إن أكثر من 300 ألف ألماني ليس لديهم منزل، ومن بينهم 45000 أجبروا على النوم في الشوارع.وأضاف: "أكثر من 300 ألف رقم ضخم! ولنكن واضحين؛ هذا الرقم قد يرتفع في الأشهر المقبلة، قد تؤدي الأزمات إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص السكن في الخريف والشتاء".تحتفل ألمانيا بيوم المشردين في 11 سبتمبر/ أيلول. دعا الرئيس الألماني، الأشخاص الذين ليس لديهم سقف فوق رؤوسهم إلى مقر إقامته في برلين.قال شتاينماير إن مشكلة التشرد كانت أكثر حدة من أي وقت مضى في وقت الأزمة هذا. وحث السياسيين على التأكد من أن "الموضوع لا ينزل إلى قاع الأجندة السياسية".
https://sputnikarabic.ae/20220830/تسارع-التضخم-في-ألمانيا-إلى-أعلى-مستوى-خلال-40-عاما-مع-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1067061796.html
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أخبار ألمانيا
أخبار ألمانيا

الرئيس الألماني: أعداد المشردين قد ترتفع وسط أزمة غلاء المعيشة

16:17 GMT 11.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، من أن المزيد من الناس في ألمانيا قد يصبحون بلا مأوى هذا الشتاء حيث تواصل تكاليف المعيشة المرتفعة في الضغط على الأسر الضعيفة.
موسكو- سبوتنيك. وقال شتاينماير خلال مؤتمر في مقر إقامته في بلفيو، إن أكثر من 300 ألف ألماني ليس لديهم منزل، ومن بينهم 45000 أجبروا على النوم في الشوارع.
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وأضاف: "أكثر من 300 ألف رقم ضخم! ولنكن واضحين؛ هذا الرقم قد يرتفع في الأشهر المقبلة، قد تؤدي الأزمات إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص السكن في الخريف والشتاء".
تحتفل ألمانيا بيوم المشردين في 11 سبتمبر/ أيلول. دعا الرئيس الألماني، الأشخاص الذين ليس لديهم سقف فوق رؤوسهم إلى مقر إقامته في برلين.
قال شتاينماير إن مشكلة التشرد كانت أكثر حدة من أي وقت مضى في وقت الأزمة هذا. وحث السياسيين على التأكد من أن "الموضوع لا ينزل إلى قاع الأجندة السياسية".
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