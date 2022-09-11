https://sputnikarabic.ae/20220911/الرئيس-الألماني-يحذر-من-ازدياد-أعداد-المشردين-في-بلاده-بسبب-ارتفاع-تكاليف-المعيشة-1067595946.html
الرئيس الألماني يحذر من ازدياد أعداد المشردين في بلاده بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
الرئيس الألماني يحذر من ازدياد أعداد المشردين في بلاده بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
حذر الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، من ازدياد أعداد المشردين في ألمانيا خلال الشتاء المقبل حيث تستمر تكاليف المعيشة المرتفعة في زيادة... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T14:36+0000
2022-09-11T14:36+0000
2022-09-11T14:36+0000
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سبوتنيك. وصرح شتاينماير بمؤتمر في مقر إقامته في بلفيو بأن "أكثر من 300 ألف ألماني ليس لديهم منزل، من بينهم 45000 أجبروا على النوم في الشوارع".وتحتفل ألمانيا بيوم المشردين في 11 سبتمبر/ أيلول، حيث دعا الرئيس الألماني الأشخاص الذين ليس لديهم مأوى إلى مقر إقامته في برلين في حي تيرغارتن الراقي.واعترف شتاينماير بأن مشكلة التشرد كانت أكثر حدة من أي وقت مضى في وقت الأزمة في بلاده، داعيا السياسيين إلى التأكد من أن "الموضوع لا يهبط إلى قاع الأجندة السياسية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الرئيس الألماني يحذر من ازدياد أعداد المشردين في بلاده بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة
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حذر الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأحد، من ازدياد أعداد المشردين في ألمانيا خلال الشتاء المقبل حيث تستمر تكاليف المعيشة المرتفعة في زيادة الضغط على الأسر الضعيفة.
سبوتنيك
. وصرح شتاينماير بمؤتمر في مقر إقامته في بلفيو بأن "أكثر من 300 ألف ألماني ليس لديهم منزل، من بينهم 45000 أجبروا على النوم في الشوارع".
وأضاف شتاينماير "أكثر من 300 ألف، رقم ضخم، ولنكن واضحين، هذا الرقم قد يرتفع في الأشهر المقبلة، حيث تؤدي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والأزمات إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص السكن في الخريف والشتاء".
وتحتفل ألمانيا بيوم المشردين في 11 سبتمبر/ أيلول، حيث دعا الرئيس الألماني الأشخاص الذين ليس لديهم مأوى إلى مقر إقامته في برلين في حي تيرغارتن الراقي.
واعترف شتاينماير بأن مشكلة التشرد كانت أكثر حدة من أي وقت مضى في وقت الأزمة في بلاده، داعيا السياسيين إلى التأكد من أن "الموضوع لا يهبط إلى قاع الأجندة السياسية".