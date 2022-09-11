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https://sputnikarabic.ae/20220911/الرئيس-التونسي-يوجه-بالتصدي-للمحتكرين-والمضاربين-1067574185.html
الرئيس التونسي يوجه بالتصدي للمحتكرين والمضاربين
الرئيس التونسي يوجه بالتصدي للمحتكرين والمضاربين
وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار التي تفشت في البلاد. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:05+0000
2022-09-11T08:05+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لموقع قناة "نسمة" التونسية، فقد استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أمس السبت، في قصر قرطاج الرئاسي، حيث وجهها إلى ضرورة التصدي لظاهرتي الاحتكار وارتفاع الأسعار.وفيما تناول اللقاء الاأوضاع العامة في البلاد، فقد أكد سعيد على ضرورة مواجهة المحتكرين والمضاربين في الأسواق التونسية.ودعا سعيد الجميع إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم، وتطبيق القانون على كل مخالف له.
https://sputnikarabic.ae/20220605/تونس-ارتفاع--أسعار-الاستهلاك-العائلي-بنسبة-09-خلال-مايو-1063137560.html
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي يوجه بالتصدي للمحتكرين والمضاربين

08:05 GMT 11.09.2022
© Photoالرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة نجلاء بدون
الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة نجلاء بدون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
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وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار وارتفاع الأسعار التي تفشت في البلاد.
ووفقا لموقع قناة "نسمة" التونسية، فقد استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أمس السبت، في قصر قرطاج الرئاسي، حيث وجهها إلى ضرورة التصدي لظاهرتي الاحتكار وارتفاع الأسعار.
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وفيما تناول اللقاء الاأوضاع العامة في البلاد، فقد أكد سعيد على ضرورة مواجهة المحتكرين والمضاربين في الأسواق التونسية.

ووصف الرئيس التونسي موجة ارتفاع الأسعار والغلاء التي تعاني منها البلاد بأنه غلاء "غير مبرر".

ودعا سعيد الجميع إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم، وتطبيق القانون على كل مخالف له.
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