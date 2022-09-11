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https://sputnikarabic.ae/20220911/الرئيس-الصربي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-الإمارات-1067574841.html
الرئيس الصربي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات
الرئيس الصربي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات
يبدأ، اليوم الأحد، ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:04+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووصل الرئيس الصربي، أمس السبت، إلى أبوظبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وكان في استقبال الرئيس الصربي لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة وعدد من المسؤولين.ويصاحب الرئيس الصربي خلال الزيارة وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الإمارات-ترد-على-تقارير-إعلامية-بشأن-ترحيل-العمال-من-البلاد-1067542554.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الرئيس الصربي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات

08:04 GMT 11.09.2022
© AP Photo / Giannis Papanikosالرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Giannis Papanikos
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يبدأ، اليوم الأحد، ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووصل الرئيس الصربي، أمس السبت، إلى أبوظبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
مطار آل مكتوم الدولي في دبي، الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2022
الإمارات ترد على تقارير إعلامية بشأن ترحيل العمال من البلاد
أمس, 06:49 GMT
وكان في استقبال الرئيس الصربي لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة وعدد من المسؤولين.
ويصاحب الرئيس الصربي خلال الزيارة وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.
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