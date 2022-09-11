https://sputnikarabic.ae/20220911/الرئيس-الصربي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-الإمارات-1067574841.html
الرئيس الصربي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات
الرئيس الصربي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات
يبدأ، اليوم الأحد، ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T08:04+0000
2022-09-11T08:04+0000
2022-09-11T08:04+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102556/48/1025564838_0:237:4512:2775_1920x0_80_0_0_c2926f752eb29e4d5c719058d0108505.jpg
ووصل الرئيس الصربي، أمس السبت، إلى أبوظبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وكان في استقبال الرئيس الصربي لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة وعدد من المسؤولين.ويصاحب الرئيس الصربي خلال الزيارة وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.
https://sputnikarabic.ae/20220910/الإمارات-ترد-على-تقارير-إعلامية-بشأن-ترحيل-العمال-من-البلاد-1067542554.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102556/48/1025564838_248:0:4264:3012_1920x0_80_0_0_cedd85b3231555c999f59ab7613a5bc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الرئيس الصربي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات
تابعنا عبر
يبدأ، اليوم الأحد، ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووصل الرئيس الصربي، أمس السبت، إلى أبوظبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية
الرسمية.
وكان في استقبال الرئيس الصربي لدى وصوله إلى مطار الرئاسة، أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة وعدد من المسؤولين.
ويصاحب الرئيس الصربي خلال الزيارة وفد يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين.