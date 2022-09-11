https://sputnikarabic.ae/20220911/السفير-السعودي-لدى-القاهرة-علاقاتنا-مع-مصر-ممتدة-وتاريخية-والعمالة-المصرية-تتميز-بالمهارة-والكفاءة-1067602341.html

السفير السعودي لدى القاهرة: علاقاتنا مع مصر ممتدة وتاريخية والعمالة المصرية تتميز بالمهارة والكفاءة

السفير السعودي لدى القاهرة: علاقاتنا مع مصر ممتدة وتاريخية والعمالة المصرية تتميز بالمهارة والكفاءة

استقبلت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير السعودي في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك. 11.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-11T16:20+0000

2022-09-11T16:20+0000

2022-09-11T16:20+0000

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وفي بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، أعربت الوزيرة المصرية عن عمق ومتانة علاقات بلادها مع السعودية وما يجمع الدولتين من روابط تاريخية وثقافية مشتركة، مشيدة بدور المملكة في رعاية الجالية المصرية المتواجدة على أراضيها، ومؤكدة أيضا أن الجالية السعودية في مصر هم في بلدهم الثاني.وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الجالية المصرية في السعودية في صدارة أولويات ملفات العمل بالوزارة، كونها الأكبر عددا بين باقي الجاليات المصرية بالخارج، حيث تتجاوز 2 مليون مصري، واقترحت إنشاء آلية سريعة بين الجهات المعنية لدى البلدين تقوم بتنسيق التعاون من أجل حل أي مشكلات أو تذليل أي عقبات قد تواجهها الجالية وتلبية أي احتياج أو الاستماع لأي مقترحات تؤدي لسرعة الاستجابة بما يعكس التعاون الثنائي الاستراتيجي بين الدولتين الأشقاء، وهو ما اتفق معه السفير مفضلا أن تكون الآلية بمشاركة سفارتي البلدين.ومن جانبه، أعرب السفير أسامة بن أحمد نقلي، السفير السعودي لدى القاهرة، عن امتنانه للقاء الوزيرة المصرية، سها جندي، مقدما لها التهنئة على توليها حقيبة وزارة الهجرة متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق وتعزيز أطر التعاون القائم والمستمر.وأشاد السفير بالعلاقات المصرية السعودية، ووصفها بأنها ذات جذور ثقافية ممتدة وهناك عادات وتقاليد مشتركة تجمع البلدين، مؤكدا على كفاءة ومهارة العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي السعودية والتي لم تدخر جهدا في المشاركة الفعالة في أغلب المشروعات التي تقوم بها المملكة، والتي تشارك بجهد مقدر في المشروعات التنموية السعودية التي تشهد تقدما وتوسعا غير مسبوق.وأعلن السفير نقلي، عن زيارة وزير الموارد البشرية السعودي إلى القاهرة قريبا، وتطلعه للقاء وزيرة الهجرة المصرية لبحث ملفات التعاون المشترك، لافتا إلى التعاون القائم بين البلدين في قطاع العمالة، والتطلع إلى تعزيز التعاون وتكريسه في خدمة المصالح المشتركة في هذا القطاع.ورحبت الوزيرة المصرية بالزيارة المرتقبة للضيف الكريم واقترحت عقد مباحثات موسعة مع وزارة الهجرة وبحضور الوزراء المصريين المعنيين للقاء من أجل النظر في أي ملفات تخص الجاليتين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتعزيز التشاور بقلب مفتوح بين الأشقاء.وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق من أجل التعاون أيضًا في كل ما يخص الجالية المصرية في السعودية بمختلف شرائحهم وتلبية احتياجاتهم وتأهيلهم للمهن الأكثر طلبًا وفقا لمتطلبات المملكة.

https://sputnikarabic.ae/20210318/بعد-إلغاء-الكفيل-مصر-تكشف-مراحل-خروج-وعودة-العاملين-المصريين-من-السعودية-1048397708.html

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