https://sputnikarabic.ae/20220911/العراق-الاحتياطي-الأجنبي-يتجاوز-85-مليار-دولار-1067597292.html
العراق... الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 85 مليار دولار
العراق... الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 85 مليار دولار
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه أعلى مستوى منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T15:01+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
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وأضاف البنك في بيان نشره بموقعه الرسمي: "تجاوزت احتياطيات الذهب كذلك لدى البنك المركزي (130,4) طن بقيمة (7) مليارات دولار".وأوضح أن العراق وصل بذلك إلى المركز الثلاثين عالميا والرابع عربيا.إلا أن العراق الغني بالنفط يشهد أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث تبلغ نسبة البطالة في البلاد 27% وتصل نسبة الفقر إلى 31.7% وفق بيانات لوزارة التخطيط العراقية.ويعاني العراق من أزمة سياسية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي، وسط فشل في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومن ثم عدم اعتماد موازنة جديدة للبلاد.وأواخر أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن هناك 80 تريليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022.وتعتمد الموازنة العامة للعراق بنحو 94% من مدخلاتها على مبيعات النفط الخام المصدر.
https://sputnikarabic.ae/20220906/كيف-يتم-إدارة-الاقتصاد-العراقي-في-غياب-الموازنة-العامة-للدولة-1067384237.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
العراق... الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 85 مليار دولار
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كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه أعلى مستوى منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
وأضاف البنك في بيان
نشره بموقعه الرسمي: "تجاوزت احتياطيات الذهب كذلك لدى البنك المركزي (130,4) طن بقيمة (7) مليارات دولار".
وأوضح أن العراق وصل بذلك إلى المركز الثلاثين عالميا والرابع عربيا.
إلا أن العراق الغني بالنفط يشهد أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث تبلغ نسبة البطالة في البلاد 27% وتصل نسبة الفقر إلى 31.7% وفق بيانات لوزارة التخطيط العراقية.
ويعاني العراق من أزمة سياسية، ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي، وسط فشل في تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومن ثم عدم اعتماد موازنة جديدة
للبلاد.
وأواخر أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن هناك 80 تريليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022.
وتعتمد الموازنة العامة للعراق بنحو 94% من مدخلاتها على مبيعات النفط الخام المصدر.