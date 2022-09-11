https://sputnikarabic.ae/20220911/القوات-الأوكرانية-تستهدف-الأحياء-السكنية-في-دونيتسك-1067602082.html
القوات الأوكرانية تستهدف الأحياء السكنية في دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف الأحياء السكنية في دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في لجنة التنسيق المشتركة لتوثيق الجرائم الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت كل من دونيتسك وماكييفكا ولوغانسكوي... 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T16:21+0000
2022-09-11T16:21+0000
2022-09-11T16:21+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري
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ونشر المكتب التمثيلي بيانا عبر قناته على "تلغرام" اليوم الأحد جاء فيه: "تم إطلاق النار على منطقة كييفسكي في دونيتسك الساعة 17:52 بأربع قذائف من طراز "الناتو"، ومنطقة "تشيرنوفونغفارديسكي" فيمدينة "ماكييفكا" في الساعة 17:59 بخمس قذائف".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، 11 أغسطس/ آب، أن القوات الجوية - الفضائية الروسية قصفت موقع وحدات اللواء البحري للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري. وجاء في بيان الوزارة: "في اتجاه نيكولايف- كريفوي روغ، تم تدمير موقع وحدات اللواء 36 البحري الأوكراني في منطقة نيكولايف بواسطة صواريخ موجهة، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري و15 آلية عسكرية".ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع، فقد بلغ إجمالي خسائر نظام كييف بالأرواح على محوري نيكولايف- كريفوي روغ وخاركوف في الفترة ما بين 6 و10 أيلول/ سبتمبر، أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 8 آلاف جريح.
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-حصول-الجيش-الروسي-على-دفعة-جديدة-من-النسخة-المطورة-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-تي---90-1067593448.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, رصد عسكري
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تستهدف الأحياء السكنية في دونيتسك
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في لجنة التنسيق المشتركة لتوثيق الجرائم الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت كل من دونيتسك وماكييفكا ولوغانسكوي ودوكوتشايفسك خلال 53 دقيقة، وأطلقت تسع قذائف من "الناتو" عيار 155 ملم و 13 قذيفة من عيار 152 ملم.
ونشر المكتب التمثيلي بيانا عبر قناته على "تلغرام" اليوم الأحد جاء فيه: "تم إطلاق النار على منطقة كييفسكي في دونيتسك الساعة 17:52 بأربع قذائف من طراز "الناتو"، ومنطقة "تشيرنوفونغفارديسكي" فيمدينة "ماكييفكا" في الساعة 17:59 بخمس قذائف".
"كما قصفت قوات نظام كييف بلدة لوغانسكوي بست قذائف من عيار 152 ملم في الساعة 17:30، ومدينة دوكوتشيفسك بسبع قذائف في الساعة 18:23".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، 11 أغسطس/ آب، أن القوات الجوية - الفضائية الروسية قصفت موقع وحدات اللواء البحري للقوات الأوكرانية في منطقة نيكولايف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري.
وجاء في بيان الوزارة: "في اتجاه نيكولايف- كريفوي روغ، تم تدمير موقع وحدات اللواء 36 البحري الأوكراني في منطقة نيكولايف بواسطة صواريخ موجهة، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري و15 آلية عسكرية".
ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع
، فقد بلغ إجمالي خسائر نظام كييف بالأرواح على محوري نيكولايف- كريفوي روغ وخاركوف في الفترة ما بين 6 و10 أيلول/ سبتمبر، أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 8 آلاف جريح.